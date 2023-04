CHE NE PENSA IL PUPONE? – ILARY BLASI HA POSTATO UN VIDEO DEL SUO NUOVO QUADRETTO FAMILIARE CHE INCLUDE IL FIDANZATO BASTIAN MULLER: NELLE IMMAGINI L’UOMO GIOCA CON ISABEL, LA FIGLIA DI 7 ANNI DI ILARY E DI FRANCESCO TOTTI, E PARE DIVERTIRSI NEI PANNI DI “PAPÀ” – CHISSÀ QUANTO SI INCAZZERÀ L'EX CAPITANO CHE NON SOPPORTAVA NEMMENO…

Estratto dell'articolo di Emanuela Minucci per www.lastampa.it

isabel totti gioca con bastian muller

L’arma non convenzionale dell’odierna guerra dei Roses (quella degli ormai ex Ilary Blasi e Francesco Totti) si chiama Instagram. Non c’è giorno o quasi che la showgirl non usi questa piattaforma per gridare al mondo la sua felicità al fianco del nuovo fidanzato Bastian Muller.

L’ultima storia postata da Ilary offre un quadretto familiare delizioso composto da Bastian, la piccolina di casa, Isabel, 7 anni, e una sua amichetta. E pare proprio che l’imprenditore tedesco si trovi benissimo dentro questi nuovi panni di «papà», mentre si rivolge affettuosamente alla bimba di casa che è alle prese con la scoperta di un gioco che ha per protagonista Supermario regalatogli proprio da lui.

ilary e bastian foto chi 2

Quella di Ilary, quindi, è una nuova famiglia allargata e, possiamo dire, anche internazionale dato che Bastian non parla ancora italiano e si rivolge ai figli di Ilary, che ormai ha già conosciuto, e alla sua stessa fidanzata, in inglese. E tra tenerezze in casa, coccole, scherzi, giochi e tanto amore sembra proprio che questa nuova famiglia «Muller-Blasi» sia destinata a stare insieme a lungo e a essere felice.

Chissà che ne penserà il Pupone che già si era indispettito al sol pensiero che Bastian Muller vivesse nella sua ex villa. […]

