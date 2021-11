CHE NE SARÀ DELLA PROCURA DI MILANO? - SABATO FRANCESCO GRECO VA IN PENSIONE E DA LUNEDÌ LO SOSTITUIRÀ RICCARDO TARGETTI, MA SOLO FINO AD APRILE - LA GUERRA PER LA SUCCESSIONE È GIÀ PARTITA, TRA VELENI E VELINE CHE HANNO SPACCATO IN DUE L'UFFICIO - IL SUCCESSORE POTEVA ESSERE FABIO DE PASQUALE, ORMAI AZZOPPATO DALL’INDAGINE A BRESCIA PER LE INCHIESTE ENI. TRA I CANDIDATI CI SONO MARCELLO VIOLA, GIUSEPPE AMATO, ANTONIO PATRONO E MAURIZIO ROMANELLI. MA LA PARTITA SARÀ MOLTO COMPLICATA…

FRANCESCO GRECO

Sandro De Riccardis e Luca De Vito per www.repubblica.it

Cinque anni fa, la sua nomina a capo della procura di Milano era apparsa come il normale compimento del percorso del più giovane pm del pool di Mani Pulite, che da quella straordinaria stagione di lotta alla corruzione all'inizio degli anni 90, arrivò a succedere a Edmondo Bruti Liberati.

Riccardo Targetti

Nessuno allora avrebbe immaginato che Francesco Greco, che andrà in pensione a 70 anni sabato e domani saluterà i colleghi con un brindisi davanti all'Aula Magna, avrebbe lasciato un ufficio spaccato, con due aggiunti e diversi pm indagati, rimasti impelagati in accuse reciproche sulla gestione di quelle indagini su cui lui stesso aveva investito di più.

FABIO DE PASQUALE SERGIO SPADARO

Una procura che da lunedì sarà guidata da Riccardo Targetti, ora procuratore aggiunto responsabile dei reati d'impresa. Solo per pochi mesi però: ad aprile anche lui andrà in pensione.

FABIO DE PASQUALE

E se non dovesse arrivare prima la decisione del Csm, il timone potrebbe passare proprio a Fabio De Pasquale, titolare delle inchieste Eni che gli sono costate l'imputazione a Brescia per rifiuto di atti d'ufficio.

Francesco Greco - Francesco Saverio Borrelli - Gherardo Colombo e Ilda Boccassini

Ma c'è un prima e un dopo nel racconto dei cinque anni di Greco, che fin da subito aveva provato a dare al lavoro degli uffici uno slancio internazionale, pur rimanendo nel solco della tradizionale indipendenza della procura di Milano.

Tra i successi investigativi, quelli che hanno fatto emergere l'evasione fiscale dei colossi del web, da Apple a Google. Lavorando con la Guardia di Finanza di Milano, Greco ha fatto pagare conti salati alle multinazionali che realizzavano profitti in Italia ma pagavano le tasse all'estero.

PAOLO STORARI

Una formula che ha fatto scuola, quella della "stabile organizzazione occulta", individuata in tutti i casi in cui esisteva una struttura in Italia, anche se non formalmente dichiarata, che ha permesso di recuperare centinaia di milioni per l'Erario.

ANTONIO DI PIETRO PIERCAMILLO DAVIGO FRANCESCO GRECO GHERARDO COLOMBO - POOL MANI PULITE

Tra le inchieste da ricordare, quelle che hanno inciso sullo scenario politico in Lombardia, come "Mensa dei poveri" che ha svelato il sistema di clientele intorno agli uomini di Forza Italia o quella sulla Film Commission che ha portato alla condanna dei revisori contabili della Lega.

marcello viola

Ma a chi chiede al procuratore di cosa vada più fiero, Greco cita le intuizioni che hanno portato a filoni investigativi inediti, come quelli sulle compagnie telefoniche che applicavano servizi a pagamento non richiesti dai clienti. E sul fronte dei diritti: dall'indagine sullo sfruttamento dei rider, alla gestione del fascicolo sull'aiuto al suicidio per il Dj Fabo per il quale la stessa procura ha chiesto l'archiviazione del radicale Marco Cappato.

giuseppe amato

È difficile tuttavia ignorare come nell'ultimo anno la vicenda Storari abbia lasciato macerie. Sarà il Csm a dover fare la scelta che dovrà sanare le ferite. Tra i candidati il procuratore generale a Firenze Marcello Viola, il procuratore capo di La Spezia Antonio Patrono, il capo dei pm di Bologna Giuseppe Amato. E con loro, l'unico candidato di Milano, l'aggiunto Maurizio Romanelli alla guida del dipartimento della pubblica amministrazione, grande esperto di terrorismo e fenomeni mafiosi. Una candidatura, la sua, che proprio nelle ultime settimane sembra aver ripreso quota.

