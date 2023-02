19 feb 2023 10:30

CHE NIPOTE FOCOSO! – A SANT'ANASTASIA, IN PROVINCIA DI NAPOLI, UN 35ENNE HA INCENDIATO L’AUTO DELLO ZIO SOLO PERCHÉ SI E ERA RIFIUTATO DI DARGLI 10 EURO – SUBITO DOPO AVER RICEVUTO IL “NO”, IL NIPOTE NON HA PROTESTATO, MA POCO DOPO HA IMBRACCIATO UNA LATTA DI PLASTICA E HA COSPARSO LA VETTURA DI BENZINA – ORA L’UOMO È FINITO IN MANETTE CON L'ACCUSA DI TENTATA ESTORSIONE E INCENDIO…