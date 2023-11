CHE PALLE: È GIÀ TORNATO IL MALTEMPO - TRA OGGI E DOMANI L'ITALIA SARÀ COLPITA DA FRONTE ATLANTICO DI BASSA PRESSIONE CHE PORTERÀ ACQUAZZONI SU QUASI TUTTA LA PENISOLA - LE PRIME REGIONI AD ESSERE INTERESSATE SARANNO LAZIO E TOSCANA, GIA' COLPITA DURAMENTE DALL'ALLUVIONE DELLA SCORSA SETTIMANA. CON TANTI SALUTI ALLA COSIDDETTA "ESTATE DI SAN MARTINO", ATTESA PER IL WEEKEND...

Dopo una breve tregua si avvicina una nuova fase di maltempo con forti precipitazioni in linea con la stagione autunnale che potrebbero attenuare se non cancellare gli effetti della cosiddetta Estate di San Martino attesa per il fine settimana.

È in arrivo un fronte atlantico di bassa pressione che coprirà l'Italia in particolare dal Mar Ligure all'alto Adriatico per oggi 9 novembre e domani 10 novembre con forti piogge che inizieranno nel pomeriggio e nella serate odierne soprattutto sul versante tirrenico (Toscana e Lazio, soprattutto). Fenomeni che si intensificheranno nelle 24 ore successive.

Si teme che le piogge possano raggiungere livelli importanti (dai 50 ai 60 millimetri ovvero dai 50 ai 60 litri per metro quadrato) anche nelle zone già colpite dall'alluvione in Toscana. Meno interessanti le regione adriatiche e il sud. In questa, dai mille metri, su tutto l'arco alpino e sull'alto appennino, previste nevicate intense (fino a 30 centimetri).

La data è quella dell'11 novembre, giorno in cui si celebra San Martino, il nobile militare (316-397) di origini ungheresi che si convertì in Francia e che divenne vescovo, secondo la tradizione, dopo l'episodio del mantello.

Ad Amiens il nobile graduato a cavallo uscendo dalle mura vide un povero seminudo e tremante per il freddo di una rigida giornata autunnale. Impietosito, il gentiluomo, taglio a metà con la spada il suo grande mantello di lana cotta. E proprio mentre donava quell'indumento al povero il cielo carico di nubi si aprì con il sole che per alcuni giorni riportò un clima estivo sulla città. Martino, smessa la divisa, fu anche nominato vescovo di Tours nel 371. Una bella storia che i meteorologi speigano con la ricorrente espansione autunnale dell’anticiclone dalla Spagna verso tutto il Mediterraneo, con alta pressione, alte temperature e ottime condizioni di tempo. [...]

La protezione civile ha intanto diramato un nuovo bollettino che prevede un'allerta arancione per alcune zone della Toscana, comprese quelle colpite dall'alluvione, e un'allerta gialla per altre tre Regioni: Emilia-Romagna, Umbria, Sardegna. [...]

