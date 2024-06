23 giu 2024 18:36

CHE PIPPE ’STI LADRI! – MA È POSSIBILE CHE I CRIMINALI DELLA RAPINA A CASA DI BAGGIO NON SAPESSERO DI AVER FATTO IRRUZIONE NELLA VILLA DI UNA LEGGENDA DEL CALCIO? – PER GLI INQUIRENTI L’IPOTESI NON È DA ESCLUDERE VISTO CHE I MALVIVENTI NON HANNO MOSSO NEMMENO UN DITO PER POTARSI VIA I CIMELI DEL CALCIATORE, COME IL PALLONE D’ORO – PUNTAVANO SOLO ALLA CASSAFORTE CHE IL CAMPIONE NON HA MAI AVUTO. ECCO PERCHÉ HANNO DOVUTO RIPIEGARE SU…