Estratto dell'articolo di Virginia Nesi per il "Corriere della Sera"

Il suo dietrofront è arrivato dopo tre parole ripetute cinque volte di fila nella stessa frase: «Non mi dimetterò, non mi d-i-m-e-t-t-e-r-ò». Eppure sembrava potesse essere quella la scelta definitiva. Invece, dopo il bacio sulle labbra strappato senza consenso alla calciatrice Jennifer Hermoso e i comportamenti molesti a margine del trionfo ai Mondiali della Spagna contro l’Inghilterra, Luis Rubiales ha pensato comunque di rimanere a capo della Federcalcio spagnola. Lui alla fine non si è dimesso.

Nonostante le proteste. Nonostante l’onda femminista sui social network a sostegno della campionessa mondiale.

E nonostante le pressioni del governo che ha esplicitamente detto che avrebbe preso provvedimenti se Rubiales non avesse lasciato l’incarico. Il premier socialista Pedro Sánchez ha definito il comportamento del numero uno della RFEF «inaccettabile» e le sue scuse «insufficienti».

Scuse arrivate in un video («Mi sono sbagliato, lo devo riconoscere), anche alla regina Letizia: «Si è trattato di un fatto poco educativo». Così ieri la Commissione disciplinare della Fifa ha sospeso Rubiales per almeno 90 giorni, in attesa del procedimento vero e proprio, «da tutte le attività legate al calcio a livello nazionale e internazionale» e gli ha proibito di avvicinarsi alla numero dieci per non crearle altre pressioni.

La miccia del Me Too nel calcio spagnolo è accesa da giorni. Ha iniziato il maggior sindacato di calcio femminile in Spagna FutPro, con un comunicato, a condannare i gesti da spogliatoio del numero uno della Real Federación Española de Fútbol.

Proprio a FutPro, insieme alla sua agenzia TMJ, Hermoso si era affidata mercoledì per difendersi. «In nessun momento ho acconsentito al bacio che mi ha dato, né lo ho mai detto», ha fatto sapere la giocatrice.

[…] La Federcalcio ha negato e accusato Hermoso non solo di essere stata «sequestrata» dal sindacato che la rappresenta, ma anche di «distorcere la realtà», specificando in un dettagliatissimo comunicato (poi eliminato dal sito web) che, in quel bacio tra la numero dieci e il numero uno della federazione calcistica, il consenso c’era.

Adesso la Nazionale di Jorge Vilda resta frammentata: 11 membri dello staff tecnico si sono dimessi per «le manifestazioni del massimo dirigente della RFEF». Più di 80 giocatrici (tra campionesse del mondo e altre calciatrici) hanno annunciato che non si presenteranno a nuove convocazioni della Selezione se continueranno a esserci gli attuali dirigenti.

Il calcio femminile è sempre più schierato dalla parte di Hermoso. Anche l’allenatore della Nazionale maschile Luis de la Fuente ha cambiato idea. Sono bastate 24 ore. Dagli applausi dalle prime file ai discorsi di Rubiales durante l’Assemblea straordinaria di venerdì, a condannare «con fermezza il comportamento sbagliato e fuori luogo del presidente».

[…] Prima della partita contro l’Almeria, ieri i giocatori del Cadice sono entrati in campo con uno striscione: «Siamo tutti Jenni». E dagli spalti in moltissimi hanno gridato: «Rubiales dimettiti». Perché quel bacio, lei, Jenni Hermoso in realtà non lo ha mai richiesto: è indesiderato, intrusivo, il prodotto di una molestia.

[…] Il «caso del bacio», dal giorno in cui è esploso, ha progressivamente fermato il Paese: polemiche, accuse, mobilitazioni di massa e prese di posizione. Ma nell’immediato dopopartita sembrava diverso: durante i festeggiamenti negli spogliatoi, in una diretta Instagram, la stessa Hermoso aveva commentato il gesto del presidente con tono ironico: «Ma non mi è piaciuto eh (il bacio ndr)».

Nello stesso spogliatoio, la calciatrice rideva quando Rubiales ha detto scherzando che si sarebbero sposati a Ibiza. Da lì a poco a Radio Marca il presidente della Federcalcio ha spiegato: «Quando due persone hanno una dimostrazione di affetto senza importanza non possiamo far caso alle idiozie». Pensava di lasciar perdere minimizzando la numero dieci poi ha deciso di denunciare. […]

