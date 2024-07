CHE PRESA PER IL CUNEO! - A BUSCA, IN PROVINCIA DI CUNEO, UNA COPPIA GAY È STATA RIMBALZATA DA UN BED & BREAKFAST. IL MOTIVO? L'OMOSESSUALITA' - LA SPIEGAZIONE DEI PROPRIETARI: "NON VOGLIAMO CHE LA NOSTRA STRUTTURA FINISCA NEI CIRCUITI DEI LORO SITI. È PIÙ UNA QUESTIONE DI MARKETING. QUESTA È UNA STRUTTURA CHE HA PIÙ DI DIECI ANNI, IO TRA TRE ANNI VADO IN PENSIONE E NON VOGLIO PROBLEMI" - ARCIGAY: "QUESTO GOVERNO LEGITTIMA QUESTO TIPO DI PENSIERO…"

(ANSA) - Respinti da un bed and breakfast di Busca, in provincia di Cuneo, perché omosessuali. È quanto hanno raccontato le stesse vittime della presunta discriminazione sul sito Gay.it, come riporta il quotidiano La Repubblica. A sentirsi respingere la prenotazione per trascorrere qualche giornata nella Granda uno dei due ragazzi, dopo che aveva chiesto se poteva soggiornare in una delle stanze della struttura, scelta sul sito booking.com, insieme al suo compagno.

La proprietaria avrebbe negato la prenotazione perché non voleva problemi con gli altri ospiti "questa è una struttura che ha più di dieci anni, io tra tre anni vado in pensione e non voglio avere problemi. Non vogliamo finire con avere quella clientela", avrebbe affermato. "Gli omosessuali preferiamo non vengano perché non vogliamo rischiare che la nostra struttura finisca nei circuiti dei loro siti. È più una questione di marketing. Ci siamo creati una certa clientela e vogliamo tutelarla", ha spiegato alla giornalista dI Repubblica. Il B&B si affaccia sulle campagne, con tanto di piscina e idromassaggio è un luogo molto ricercato dalla famiglie e dalle coppie.

Sul caso ha detto la sua anche l'Arcigay: "Un atto discriminatorio è sempre grave, ma in questo momento è doppiamente grave che e persone si sentano libere di mettere in atto azioni di questo tipo senza nessuna remora. Questo governo sta legittimando questo tipo di pensiero", ha commentato Elisabetta Solazzi, presidente dell'Arcigay di Cuneo.