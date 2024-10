13 ott 2024 15:20

CHE PRESA PER IL...CURRICULUM! - UNA DONNA INGLESE INVIA LA CANDIDATURA PER UN POSTO DA STUNTMAN E RICEVE LA RISPOSTA CON 48 ANNI DI RITARDO - TIZI HODSON, OGGI SETTANTENNE, AVEVA MANDATO IL SUO C.V. NEL 1976, RIMANENDO DELUSA DALLA MANCATA RISPOSTA - IN REALTÀ LA SUA RICHIESTA DI COLLOQUIO NON ERA STATA RIFIUTATA, MA SEMPLICEMENTE NON ERA MAI ARRIVATA A DESTINAZIONE: LA LETTERA È RIMASTA PER DECENNI IN…