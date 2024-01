25 gen 2024 12:37

DA CHE PULPITO! QUEL MASCHION DI MACRON CHE I FRANCESI SI METTANO A PROCREARE - IL TOYBOY DELL'ELISEO PROMETTE UN “RIARMO DEMOCRAFICO” CON UN APPROCCIO MEDICO-BIOLOGICO: IL GOVERNO IPOTIZZA UN ESAME MEDICO GRATUITO, NON OBBLIGATORIO MA RACCOMANDATO, PER CONTROLLARE LA SALUTE PROCREATIVA DEI CITTADINI DOPO I 20 ANNI (UNO SPERMIOGRAMMA PER GLI UOMINI E UN BILANCIO GINECOLOGICO PER LE DONNE)