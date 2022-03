UCRAINA: SIRENE RISUONANO A KIEV, 'ANDATE NEI RIFUGI'

irpin ucraini in fuga 5

(ANSA) - Le sirene antiaereo sono tornate a suonare a Kiev. Lo annuncia il municipio sul proprio profilo Telegram invitando i cittadini a raggiungere i rifugi.

KIEV, RUSSI TORTURANO STAFF CENTRALE NUCLEARE ZAPORIZHZHIA

(ANSA) - "Le forze di occupazione russe torturano il personale della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Secondo le informazioni in nostro possesso, gli occupanti hanno costretto la dirigenza a registrare un messaggio per utilizzarlo a fini propagandistici". Lo annuncia sulla sua pagina Facebook il ministro dell'Energia ucraino Herman Halushchenko.

irpin ucraini in fuga 4

"Lo staff della centrale nucleare di Zaporizhzhia sono in ostaggio da quattro giorni - sottolinea il ministro -. Ci sono circa 500 militari russi e 50 unità di equipaggiamento pesante all'interno della centrale. Il personale è fisicamente e psicologicamente esausto. Facciamo appello ai nostri partner internazionali affinché prendano tutte le misure per far ritirare le forze di occupazione russe dagli obiettivi militari conquistati e chiudano lo spazio aereo sull'Ucraina".

guerra in ucraina

UCRAINA - RUSSIA, NEWS SULLA GUERRA DI OGGI

Da www.corriere.it

Ore 6.50 - Domani confermato l'incontro fra Sergey Lavrov e Dmitry Kuleba

I ministri degli Esteri russo e l'omologo ucraino si incontreranno in Turchia, ad Antalya, a margine del Forum Diplomatico, veneto internazionale già in programma da tempo. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa Tass.

Ore 6.43 - Società di leasing rischiano di perdere 500 aerei utilizzati dalle compagnie russe

irpin ucraini in fuga 6

Le società di leasing di aerei potrebbero perdere la disponibilità di oltre 500 velivoli presenti in territorio russo, per un controvalore commerciale di circa 10,3 miliardi di dollari. I vettori russi infatti, secondo quanto riporta Bloomberg, starebbero ostacolando la consegna di aerei presi in leasing nel corso degli anni, soprattutto jet Airbus e Boeing.

Tecnicamente le società hanno tempo fino al 28 marzo per recuperare gli aerei dati alle società russe, in base a quanto stabilito dalle sanzioni dell'Unione Europea a Mosca. Ma le compagnie aeree del Paese, su tutte la statale Aeroflot, avrebbero già portato i loro aerei in giro per il mondo all'interno dei confini russi, orami fuori dalla portata dei legittimi proprietari.

irpin ucraini in fuga 7

Dietro questa mossa ci sarebbe anche una spinta del governo di Mosca, che avrebbe chiesto alle compagnie aeree di riportare tutti i velivoli in patria entro martedì. «La paura numero uno è che questi aerei siano spariti per sempre», ha commentato Steve Giordano, amministratore delegato di Nomadic Aviation Group, tra le poche aziende specializzate nel recupero di aerei.

Ore 6.03 - Borse europee, Future in rialzo

Future delle Borse europee in rialzo nonostante la chiusura in negativo di Wall Street e un avvio contrastato delle piazze asiatiche. Quelli sull'Euro Stoxx 50 avanzano dell'1,35%, su Londra dell'1,88% e sul Dax di Francoforte dell'1,63%.

Ore 5.41 - Attacco aereo a Vinnytsia

soldato russo

Udite forti esplosioni nella città dell'Ucraina centrale, dopo che le sirene antiaereo avevano lanciato l'allarme. Lo riferiscono fonti locali sui social.

Ore 5.39 - Le Borse cinesi passano in rosso dopo l'avvio positivo

La Borsa Hong Kong vira in negativo dopo aver tentato il rimbalzo in apertura: l'indice Hang Seng segna un -2,24%. Male anche Shangai che arretra dell'1,07%, mentre la Borsa di Taiwan avanza dell'1,4% e quella di Tokyo dello 0,22%, prima seduta positiva dopo tre segnate da pesanti ribassi.

guerra in ucraina 2

Ore 5.28 - I combattenti volontari stranieri potranno ottenere la cittadinanza ucraina

I volontari stranieri potranno ottenere la cittadinanza ucraina se lo desiderano, ha affermato il 9 marzo il primo viceministro degli interni Yevhen Yenin. Lo riferisce il sito Kyiv Independent. Dal 6 marzo ventimila volontari stranieri si sono uniti alle forze ucraine per combattere la Russia.

Ore 5.21 - Il Giappone invia giubbotti antiproiettile e elmetti all'Ucraina

L'invio di equipaggiamenti militari non letali ha richiesto comunque una revisione ad hoc delle linee guida sul trasferimento di equipaggiamenti per la difesa da parte del governo giapponese. Il carico ha lasciato il Giappone dalla base aerea di Komaki a bordo di un velivolo Kc-76 diretto in Polonia. Il ministero della Difesa del Giappone ha riferito che il Paese invierà appena possibile inviato anche tende, vestiario invernale, razioni alimentari, prodotti per l'igiene e gruppi elettrogeni. Il Giappone non intende invece fornire alcun armamento, come confermato dal segretario capo di Gabinetto giapponese Hirokazu Matsuno.

irpin ucraini in fuga 3

Ore 4.53 - Sirene antiaereo anche nelle città di Zhytomyr e Vasylkiv

Lo riferisce il profilo twitter del sito Kyiv Independent.

Ore 3.46 - Sirene antiaereo suonano a Kiev

Lo annuncia il municipio sul proprio profilo Telegram invitando i cittadini a raggiungere i rifugi.

Ore 3.40 - Crisi petrolifera, Arabia Saudita e Emirati non rispondono a Biden

irpin ucraini in fuga 2

Smacco per la Casa Bianca, che ha tentato inutilmente di organizzare una telefonata tra Joe Biden e i leader di fatto di Arabia Saudita ed Emirati mentre lavorava alla costruzione di una coalizione internazionale per sostenere Kiev e frenare i prezzi del petrolio. Lo scrive il Wall Street Journal.

i corridoi umanitari proposti dalla russia

Il principe saudita Mohammed bin Salman e lo sceicco degli Emirati Mohammed bin Zayed al Nahyan hanno rifiutato di parlare con Biden nelle ultime settimane, delusi dal debole supporto Usa nella guerra in Yemen e preoccupati dall' accordo sul nucleare iraniano. Secondo il giornale, che cita dirigenti Usa e del Medio Oriente, Bin Salman vorrebbe inoltre l'immunità legale negli Usa, dove ha varie cause pendenti, tra cui quella per l'omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi.

volodymyr zelensky in video collegamento con il parlamento britannico

Ore 3.21 - Annuncio russo: ora abbiamo il pieno controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhya

La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhya è ora sotto il pieno controllo delle forze militari russe. Lo riferisce la Guardia nazionale russa. Circa 240 militari ucraini a guardia della centrale avrebbero deposto le armi «per tornare a casa», aggiungono i militari di Mosca, che precisano che le attività della centrale proseguono regolarmente.

Ore 3.18 - Intelligence Usa: Putin pensa che questa è una guerra che non può perdere

« Valutiamo che Putin si senta afflitto dal fatto che l'Occidente non gli concede l'appropriata deferenza e percepisca questa come una guerra che non può permettersi di perdere»: lo ha detto la direttrice della National Intelligence Avril Haines in un'audizione al Congresso.

irpin ucraini in fuga 1

«Pensiamo sia improbabile che Putin sia frenato dagli ostacoli incontrati finora e possa invece intensificare, raddoppiare gli sforzi per ottenere il disarmo ucraino, la neutralità e impedire un'ulteriore integrazione con Usa e Nato se non ci riesce con un negoziato diplomatico», ha aggiunto.

Ore 3.05 - Kiev: la Russia ha distrutto 61 ospedali ucraini

Lo ha dichiarato il ministro ucraino della Salute, Viktor Lyashko, secondo quanto riferito dal profilo twitter del sito Internet Kyiv Independent.

profughi ucraini in fuga

Ore 2.55 - L'Ungheria non si unisce all'embargo del gas e del petrolio dalla Russia

L'estensione delle sanzioni al settore energetico russo rappresenterebbe un «onere sproporzionatamente grande» per l'Ungheria, ha affermato il primo ministro ungherese Viktor Orban.

Ore 2.40 - Anche le Borse cinesi aprono in rialzo

Dopo quella di Tokyo, anche le piazze finanziarie cinesi aprono la seduta in territorio positivo: l'indice Composite di Shanghai sale nelle prime battute dello 0,47%, a 3.308,92 punti, mentre quello di Shenzhen guadagna lo 0,40%, portandosi a quota 2.148,24.

guerra in ucraina

Ore 2.30 - Kiev: «Le forze russe torturano il personale della centrale nucleare di Zaporizhzhia»

Lo scrive sulla sua pagina Facebook il ministro dell'Energia ucraino Herman Halushchenko. «Secondo le informazioni in nostro possesso, gli occupanti hanno costretto la dirigenza a registrare un messaggio per utilizzarlo a fini propagandistici».

Ore 2.26 - New York: «La fondatrice del Russian Center è un'agente straniera»

militari ucraini portano in salvo una donna a irpin

Elena Branson, fondatrice nel 2012 del Russian Center New York, con cittadinanza russa e statunitense, è stata accusata di essere un'agente straniera e di non aver rispettato la legislazione in merito registrandosi negli Stati Uniti.

Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha detto che Branson, che ha lasciato il paese per la Russia dopo settembre 2020, avrebbe avuto una corrispondenza diretta con il presidente russo Vladimir Putin mentre conduceva una campagna di propaganda aggressiva. Williams ha affermato che il Russian Center New York è un «centro di propaganda russo».

Ore 2.05 - Biden: Putin in Ucraina non vincerà

bombardamenti russi

«Questo deve essere chiaro: l’Ucraina non sarà mai una vittoria per Putin. Putin potrebbe essere in grado di prendere una città, ma non sarà mai in grado di tenere il Paese». Lo scrive il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, su Twitter.

Ore 1.53 - Condé Nast sospende le pubblicazioni in Russia

Il colosso editoriale ha deciso di sospendere la pubblicazione delle sue testate in Russia a causa della guerra in Ucraina e i rischi imposti dalla censura. Fra le riviste bloccate ci sono Vogue, GQ, Architectural Digest e Glamour.

joe biden videoconferenza con macron johnson e scholz

«Continuiamo ad essere scioccati e orripilati dalla tragedia della crisi umanitaria - ha detto il Ceo del colosso del fashion Roger Lynch in un messaggio allo staff -, ma abbiamo giornalisti e team editoriali in tutto il mondo ed è importantissimo che continuiamo a produrre contenuti senza metterli in pericolo». Il memo cita le nuove leggi sulla censura del governo russo che «rendono impossibile continuare in questo modo». Condé Nast ha cominciato a pubblicare in Russia nel 1998.

Ore 1.31 - La Borsa di Tokyo apre in rialzo

militari ucraini portano in salvo una donna a irpin 2

La Borsa di Tokyo apre la seduta col segno più, tentando un recupero dai minimi in 16 mesi, con gli investitori che monitorano gli sviluppi del conflitto in Ucraina e l’impatto delle attuali quotazioni del greggio sulle prospettive di crescita dell’economia globale. In apertura l’indice di riferimento Nikkei avanza dello 0,41%, a quota 25.003,80, con un guadagno di 101 punti. Sul mercato dei cambi lo yen cede terreno a 115,75 sul dollaro e a 126,10 sull’euro.

Ore 1.15 - Zelensky: ci sarà un nuovo Piano Marshall per l’Ucraina

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio, citato da Ukrainska Pravda. «Il mondo non crede nel futuro della Russia», ha aggiunto, «parlano di noi. Ci aiutano. Si stanno preparando a sostenere la nostra ricostruzione».

un'anziana in fuga da irpin

Ore 0.55 - Zelensky: 52 bambini ucraini uccisi dall’inizio della guerra

«Quando sono andato a parlare davanti al Parlamento britannico, il numero era di 50 bambini ucraini uccisi in 13 giorni di guerra. In un’ora sono diventati 52». Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio, citato da Ukrainska Pravda. «In serata, hanno lanciato un attacco missilistico su Korbutovka nella regione di Zhytomyr, hanno distrutto un dormitorio. Con cosa potrebbe minacciare la Russia un normale dormitorio? Quali sono gli interessi geopolitici dello stato nucleare?», ha aggiunto.

carri armati russi

Ore 0.21 - Fitch taglia rating Russia a «C»: rischio default imminente

Russia a rischio default: Fitch ha declassato il rating da B a C. Si tratterebbe di una «dichiarazione di insolvenza», che renderebbe irreversibile l’isolamento finanziario di Mosca. È una delle conseguenze per le sanzioni dell’Occidente seguite all’invasione dell’Ucraina. I mercati finanziari della Russia sono stati gettati nel caos sollevando notevoli preoccupazioni sulla loro capacità e volontà di onorare il debito. Il rating C nella valutazione dell’agenzia di rating è solo un gradino sopra il default.

parco giochi bombardato dai russi

Una settimana fa Fitch aveva spiegato che «le sanzioni degli Stati Uniti e dell’Unione europea che vietano qualsiasi transazione con la Banca centrale russa avrebbero avuto un impatto molto maggiore sui fondamentali del credito russo rispetto a qualsiasi sanzione precedente», rendendo gran parte delle riserve internazionali russe inutilizzabili per l’intervento in valuta estera.

Nei giorni scorsi anche Moody’s aveva tagliato il rating sul debito sovrano declassandolo a Ca, ovvero un prossimo default con un outlook negativo. E si avvicinano le scadenze di due titoli sovrani in dollari che Mosca vorrebbe pagare ai creditori stranieri ma in rubli, un espediente che potrebbe non riuscire a evitare la dichiarazione di default.

FUGA DA UCRAINA

«La sanzione degli enti governativi russi da parte degli Stati Uniti, le contromisure all’interno della Russia per limitare i pagamenti esteri, e le interruzioni delle catene di pagamento presentano alti ostacoli per la Russia per effettuare un pagamento di obbligazioni all’estero», aveva spiegato JPMorgan in una nota indirizzata ai clienti. Il ministero delle Finanze russo aveva assicurato che «onorerà completamente e nei tempi previsti gli obblighi in materia di servizio e ritiro dei titoli di Stato della Federazione Russa» ma il nodo del pagamento in valuta locale e non in dollari resta. La Russia ha oltre 700 milioni di dollari di pagamenti di titoli di Stato in scadenza entro la fine del mese.

FUGA DA UCRAINA

Ore 0.20 - Pentagono, offerta jet Polonia non è sostenibile

Il Pentagono sembra respingere l'offerta della Polonia di mettere a disposizione degli Stati Uniti i suoi jet da combattimento MiG-29 in una base in Germania, in risposta alla richiesta di jet da combattimento dell'Ucraina, definendo l'offerta non «sostenibile».

volodymyr zelensky

Il portavoce del Pentagono John Kirby, in una dichiarazione, ha detto che la prospettiva di jet che partono da una base degli Stati Uniti e della Nato in Germania «per volare in uno spazio aereo che è contestato con la Russia sull'Ucraina solleva serie preoccupazioni per l'intera alleanza della Nato». «Continueremo a consultarci con la Polonia e gli altri nostri alleati della Nato su questo problema e le difficili sfide logistiche che presenta, ma non crediamo che la proposta della Polonia sia una proposta sostenibile», ha aggiunto Kirby.

UCRAINA FUGA

Ore 0.01 - First lady ucraina, «Omicidio di massa di civili, anche bambini»

In Ucraina è in corso un «omicidio di massa di civili» e «la cosa più orribile e devastante di questa invasione russa sono i bambini vittime»: lo ha scritto la first Lady ucraina, Olena Zelenska, in una lettera ai media internazionali citando i nomi di alcuni di piccoli rimasti uccisi. «Ciò che è accaduto è impensabile, il nostro Paese era in pace, i nostri territori erano pieni di vita», aggiunge Zelenska nella missiva sottolineando che «l'aggressore pensava poter fare una guerra lampo, ma ha sottovalutato il nostro Paese, il nostro popolo e il suo patriottismo».

Ore 00 - Mosca annuncia la nuova tregua

guerra in ucraina bambino a terra

La Russia dichiara una nuova tregua temporanea a partire dalle 10 ora locale per consentire corridoi umanitari. Lo riferisce il ministero russo della Difesa citato dalla Tass. Lo stesso ministero menziona corridoi umanitari da Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol.

Ore 00 - Zelensky: pronti al dialogo ma non alla resa

In un’intervista con la tv americana Abc, il presidente ucraino Zelensky ha parlato di una possibile neutralità dell'Ucraina: «Il mio entusiasmo per la Nato si è raffreddato molto tempo fa, dopo aver capito che l’Alleanza Atlantica non è pronta ad accogliere l’Ucraina; questa alleanza ha paura di uno scontro con la Russia».

la devastazione della guerra in ucraina

Zelenksy, però, si dichiara disponibile «a trovare un compromesso su come questi territori continueranno a vivere». Il riferimento è alla Crimea, annessa dalla Federazione russa nel 2014, e alle sedicenti repubbliche indipendenti di Donetsk e Lugansk. Nello stesso tempo, il presidente ucraino resta immerso nella guerra e tiene alta la tensione: «Stiamo resistendo come avete fatto voi con i nazisti».

