A CHE PUTIN E’ LA NOTTE? TERMINATO IL TERZO ROUND DI COLLOQUI TRA RUSSIA E UCRAINA: "PICCOLI SVLUPPI POSITIVI". MA A KIEV LE SIRENE ANTIAEREE TORNANO A SUONARE (FINORA I DANNI DELL’INVASIONE RUSSA HANNO PROVOCATO DANNI PER 10 MILIARDI DI DOLLARI) – IL PENTAGONO INVIA ALTRI 500 SOLDATI IN EUROPA: “NE AVREMO 100MILA” – IL PATRIARCA ORTODOSSO DI MOSCA GIUSTIFICA L’INVASIONE E ATTACCA I GAY…

Da corriere.it

L’annuncio è stato fatto dall’ambasciata di Mosca in Bielorussia, citata dalla Tass. «Ci sono piccoli sviluppi positivi nel miglioramento della logistica per i corridoi umanitari», ha detto su Twitter il consigliere di Zelensky, Mykhailo Podolyak. Qui chi ha partecipato alla negoziazione di oggi

Pentagono: altri 500 soldati in Europa, ne avremo 100.000

Il Dipartimento della Difesa americano ha ordinato l’invio di altri 500 soldati in Europa. Lo riferisce l’agenzia Bloomberg citando un funzionario del Pentagono, secondo il quale gli Usa avranno circa 100.000 soldati in Europa.

Kiev: l’invasione russa ha provocato finora danni per 10 miliardi di dollari

I danni provocati dall’invasione russa alle infrastrutture dell’Ucraina ammontano ad almeno 10 miliardi di dollari. Lo ha reso noto parlando alla tv ucraina il ministro competente di Kiev, Oleksander Kubrakov, indicando che il bilancio è aggiornato a domenica e spiegando che per le riparazioni ci vorranno tra uno e due anni.

Il patriarca di Mosca giustifica l’invasione e attacca i gay

Il patriarca ortodosso di Mosca Kirill ha giustificato l’aggressione all’Ucraina da parte di Mosca, vista come lotta contro la promozione di modelli di vita anti cristiani. «C’è un rifiuto fondamentale dei cosiddetti valori che oggi vengono offerti da chi rivendica il potere mondiale» ha detto, esortando alla resistenza contro «la lobby gay»

Ok Ue a un tetto per i prezzi del gas

La Commissione Ue«è pronta a sostenere gli Stati membri nella progettazione» di misure di regolazione dei prezzi del mercato del gas. Lo si legge nella bozza della comunicazione sull’energia che sarà presentata domani. In determinate condizioni, «gli Stati membri possono intervenire con l’attuazione eccezionale e limitata nel tempo di prezzi regolamentati», si legge nel documento, dove viene sottolineato che il quadro giuridico del mercato elettrico «consente interventi pubblici nella fissazione dei prezzi» e che la misura dovrebbe essere «mirata».

Colonna camion carburante russi distrutti dall’esercito ucraino

Una enorme colonna di camion carburante russi è stata completamente distrutta dall’esercito ucraino vicino a Pryluky.

Consigliere Zelensky: «Il presidente è spericolato, non scapperà. Ora per i russi non ha più senso ucciderlo»

Volodymyr Zelensky? «Uno spericolato, nel senso buono della parola. Sicuramente non lascerà Kiev. Non ha paura. Crede di dover stare nel mezzo di tutto, nel cuore del Paese». Così il consigliere dello stesso presidente ucraino, Mykhailo Podoliak, in un’intervista rilasciata alla giornalista e scrittrice russa Yulia Latynina, citata dall’Ukrainska pravda. Podoliak ha parlato anche dei presunti tentativi di assassinio. «Il Times ha riferito di due attacchi alla vita del presidente. Penso che in realtà ce ne siano stati molti di più, perché nei primi tre giorni c’era solo quello come obiettivo primario. Ma lo stato maggiore della Federazione Russa non ci è riuscito e ora non ha più senso».

