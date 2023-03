26 mar 2023 09:20

CHE PUTINATE! - L’ATTORE PER MANCANZA DI RUOLI STEVEN SEAGAL INSEGNERÀ A MENARE AI SOLDATI RUSSI INVIATI SUL FRONTE UCRAINO: LO SVALVOLATO AMICO DI PUTIN HA APERTO UNA PALESTRA DI AIKIDO IN CUI ALLENERÀ I MILITARI – UN BELLO SPOTTONE PROPAGANDISTICO CHE GLI UCRAINI HANNO PRESO PER IL CULO SBEFFEGGIANDO LA CORSA DELL’ATTORE: “I SOLDATI RUSSI SARANNO IN GRADO DI SCAPPARE DALLE LORO POSIZIONI AL FRONTE CON BUFFI MOVIMENTI DELLE MANI…”