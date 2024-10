15 ott 2024 15:43

CHE PUTTANAIO! - LE PROSTITUTE MESSICANE PROTESTANO CONTRO L'ULTIMA OPERA DELL'ARTISTA ARGENTINA ANA GALLARDO, ESPOSTA AL MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA DI CITTÀ DEL MESSICO - SI TRATTA DI UN TESTO (SCOLPITO SU UN MURO) CHE DESCRIVE UN RIFUGIO PER CURARE PROSTITUTE IN PENSIONE E MALATE COME UNA "CASA GERIATRICA PER PROSTITUTE" E DEFINISCE QUELLE CHE CI VIVONO COME "VECCHIE PUTTANE DI STRADA": "VITTIMIZZA E VIOLENTA LE LAVORATRICI DEL SESSO"