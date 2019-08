CHE RAZZA DI TRUFFA! – UN UOMO COMPRA UN CUCCIOLO DI RAZZA SU INTERNET E IL CANE MUORE POCHI GIORNI DOPO: ERA SPROVVISTO DEL MICROCHIP E NON ERA STATO SOTTOPOSTO ALLA PROFILASSI OBBLIGATORIA – LA GUARDIA DI FINANZA HA DENUNCIATO UN PADOVANO E UN ROMENO PER TRUFFA: TENEVANO GLI ANIMALI IN UNA PICCOLA BARACCA IN CONDIZIONI IGIENICHE PRECARIE E… – VIDEO

i cuccioli recuperati dalla guardia di finanza

La Guardia di Finanza di Venezia ha denunciato per truffa due persone che vendevano via web cani di razza, tenendoli in condizioni malsane e con documentazione falsa. L'indagine ha preso avvio da una segnalazione dopo l'acquisto, tramite un annuncio inserito su un noto portale di internet, di un cucciolo di razza yorkshire toy. A differenza di quanto pubblicizzato, il cane era sprovvisto del microchip identificativo e non era stato sottoposto alla profilassi sanitaria obbligatoria. È morto pochi giorni dopo l'acquisto.

la baracca dove venivano tenuti i cuccioli

Le indagini dei finanzieri hanno portato all'individuazione del venditore, un italiano, e di un romeno, residente a Padova, che materialmente ha consegnato il cucciolo e il libretto sanitario, palesemente contraffatto, con dati falsi relativi ai vaccini somministrati, con un timbro ed una firma di un sedicente veterinario romeno. È stata, quindi, perquisita l'abitazione del romeno, dove, all'interno di una piccola baracca, in spazi angusti e in condizioni igieniche inadeguate, sono stati trovati pronti per essere venduti, 10 cuccioli, di cui 2 yorkshire, 4 barboni nani, 3 maltesi e un bulldog francese, di età comprese tra 45 e 80 giorni di vita, per i quali il proprietario non ha saputo fornire adeguata documentazione.

