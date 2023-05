E CHE RAZZO: I RUSSI SOSTENGONO DI AVER ABBATTUTO UN SISTEMA MISSILISTICO DIFENSIVO PATRIOT, CONSEGNATO ALL’UCRAINA DAGLI STATI UNITI – KIEV SMENTISCE: “LASCIAMO CHE TUTTO CIÒ CHE DICONO RIMANGA NEL LORO ARCHIVIO DI PROPAGANDA” – DAGLI STATI UNITI PARLANO DI “DANNEGGIAMENTO”: SAREBBE LA PRIMA VOLTA CHE VIENE COLPITO IL SISTEMA SUPER TECNOLOGICO A STELLE E STRISCE, CHE STA SALVANDO L’UCRAINA DAGLI ATTACCHI DEI MISSILI IPERSONICI RUSSI KINZHAL…

1. USA: "COLPITO PATRIOT DATO A KIEV"

Estratto da www.repubblica.it

Kiev smentisce distruzione sistema missilistico Patriot

Il portavoce dell'aeronautica delle forze armate ucraine, Yuri Ignat, ha affermato che il sistema missilistico antiaereo Patriot non può essere distrutto con un singolo colpo, anche se si tratta di un missile Kinzhal. Lo riporta Ukrainska Pravda. "Lasciamo che tutto cio che dicono i russi rimanga nel loro archivio di propaganda", ha dichiarato Ignat. Gli Stati Uniti non hanno confermato la distruzione del sistema di difesa aerea Patriot in Ucraina, tuttavia, secondo alcune informazioni, il sistema potrebbe essere stato danneggiato.

Patriot dato a Kiev danneggiato ma non distrutto

Secondo la Reuters, che cita fonti americane, un sistema missilistico difensivo statunitense Patriot, in dotazione alle forze militari ucraine, è stato danneggiato da un attacco russo. Il sistema, però, non sarebbe stato distrutto. E a Washington si sarebbero già messi in contatto con Kiev per riparare velocemente i danni. Il Patriot è uno dei più sofisticati in dotazione agli ucraini. […]

2. I PATRIOT HANNO SALVATO KYIV, ECCO A COSA SERVONO LE ARMI

Estratto dell’articolo di Micol Flammini per “il Foglio”

ABBRACCIO TRA ZELENSKY E BIDEN

L’alba di martedì ha mostrato ancora una volta una certezza, che a troppi sfugge ancora: le armi che vengono mandate in Ucraina servono a salvare vite. Mosca ha lanciato contro la capitale ucraina, Kyiv, sei missili ipersonici Kinzhal da aerei Mig-31K, 9 missili Kalibr da navi al largo del Mar Nero e tre Iskander.

L’Ucraina è riuscita ad abbatterli tutti: i diciotto missili e nove droni. E’ stata la battaglia più rumorosa che si è svolta nei cieli della capitale, con il buio illuminato a giorno, e se l’Ucraina è riuscita a difendersi e limitare i danni è stato grazie ai sistemi di difesa aerea americani Patriot, che da quando sono in funzione, sono riusciti ad abbattere anche i Kinzhal, i missili ipersonici che viaggiano dieci volte più veloci della velocità del suono, così disse Vladimir Putin quando li presentò al pubblico russo.

[…] Se gli ucraini stanno imparando a controllare i cieli, a proteggersi dalla Russia, dall’altra parte del confine, i russi invece sembrano aver perso il controllo dei loro.

Nel fine settimana, nella regione di Bryansk, alla frontiera con l’Ucraina, si sono schiantati due elicotteri e due bombardieri in incidenti separati che hanno causato la morte di nove persone.

Non esiste una spiegazione univoca, alcune agenzie hanno parlato di guasti al motore, altre di un errore dei piloti, il capo dei mercenari della Wagner, Evgeni Prigozhin, ha parlato di fuoco amico da parte delle difese aeree russe.

Tutte queste tesi hanno aperto ad altrettante domande: gli ucraini riescono ad abbattere quattro aerei russi senza che Mosca se ne accorga? Nel territorio russo ci sono sabotatori dotati di armi sofisticate?

Gli interrogativi sono i soliti, si susseguono da quasi un anno, perché è dai primi mesi della guerra che qualcosa in Russia va a fuoco, viene colpito, esplode. Due droni sono arrivati addirittura fino alle cupole del palazzo del Senato, dietro alle mura del Cremlino, senza che il ministero della Difesa sia riuscito a dare una spiegazione su come due velivoli siano potuti arrivare indisturbati sulla Piazza Rossa.

[…] Mosca sta dimostrando di non saper badare alla propria difesa aerea, ha sottovalutato quello che poteva avvenire nei suoi confini, e nell’idea di portare a termine una rapida guerra di aggressione non ha badato alla propria sicurezza: un altro calcolo sbagliato. […]

La fondazione anticorruzione dell’oppositore Alexei Navalny ha pubblicato un rapporto che ha fatto molto discutere gli ucraini.

L’inchiesta si intitola: “Chi sta lucrando sulla costruzione dei missili”. Hanno indagato su un funzionario, uno scienziato russo incaricato di occuparsi della costruzione dei missili, e spende soldi statali in lusso. La posizione di alcuni ucraini è che se Navalny fosse davvero contro la guerra dovrebbe essere dalla parte della corruzione che rende l’industria bellica russa così scadente e quindi contrastabile.

Ma l’inchiesta rivela molto sull’incapacità del governo russo di curare una delle sue priorità: ha voluto una guerra, ma negli anni ha reso le aziende della difesa degli spacci della corruzione.

Questo vale anche per il sistema di contraerea che non riesce a proteggere neppure il suo territorio, neppure il Cremlino. Tanto meno dalla paura dei cieli.

