CHE RICERCA DI MERDA – IN GRAN BRETAGNA È STATO REALIZZATO IL PIÙ GRANDE STUDIO SULLE ABITUDINI INTESTINALI DEI SUDDITI DI SUA MAESTÀ: SE QUASI TUTTI PREFERISCONO ANDARE AL BAGNO SUBITO DOPO LA COLAZIONE, IL TEMPO DEDICATO ALLA TAZZA È DI QUATTRO MINUTI – UNA PERSONA SU 10 HA RIVELATO DI USARE LE MANI PER AIUTARSI A FARE LA CACCA MENTRE IL 23% DELLE DONNE SOFFRE DI...

DAGONEWS

Il più grande studio mai realizzato sulle abitudini intestinali dei britannici ha svelato quando tempo passano in bagno e quanto spesso ci vanno.

Più di 140.000 persone hanno preso parte a “The Big Poo Review”, nel tentativo di "rompere il tabù sulla cacca".

Lo studio ha rivelato che il britannico medio fa la cacca almeno una volta al giorno, mentre un britannico su 400 la fa meno di una volta alla settimana. Ha anche scoperto che le persone a Westminster trascorrono la maggior parte del tempo in bagno, sedendosi per sei minuti ogni volta (due minuti in più rispetto alla media).

Il sondaggio è stato condotto dallo studio ZOE Health, in collaborazione con Steph's Packed Lunch di Channel 4. I partecipanti hanno completato un sondaggio online di circa 20 domande sulle loro abitudini al bagno.

La Gran Bretagna è una nazione di mattinieri, con quasi due terzi che scelgono di andare dopo la colazione (60,7%) e un terzo subito dopo il risveglio (32,9%). E scandalosamente, quasi una persona su dieci (9,2%) ha affermato di usare le dita per aiutarsi a fare la cacca. Gli esperti non consigliano tecniche manuali.

Quasi un quarto delle donne soffre di stitichezza (23%), rispetto a solo il 13% degli uomini.

Il NHS definisce la stitichezza come una persona che fa la cacca meno di tre volte alla settimana. In questi casi la cacca è spesso grande, secca, dura o grumosa. Il professor Tim Spector, co-fondatore di ZOE, ha commentato: «La frequenza con cui andiamo in bagno è uno dei modi migliori per comprendere la nostra salute intestinale. Il sondaggio guiderà gli specialisti ad aiutare chi soffre di problemi intestinali».

