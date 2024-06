4 giu 2024 18:10

CHE ROSICATA! UNA COPPIA DI NEW YORK HA TROVATO UNA CASSAFORTE CON 100 MILA DOLLARI IN FONDO A UN LAGO, MA… LE BANCONOTE ERANO COMPLETAMENTE DISTRUTTE! – I DUE SONO APPASSIONATI DI PESCA CON IL MAGNETE, GRAZIE AL QUALE HANNO TIRATO SU LA CASSAFORTE CON IL MALLOPPO - I DUE, QUANDO HANNO CAPITO DI COSA SI TRATTAVA, HANNO CHIAMATO LA POLIZIA – MA CHI HA BUTTATO 100 MILA DOLLARI IN UN LAGO? - VIDEO