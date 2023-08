CHE ROTTURA DI CABBASISI QUESTO CLIMA IMPAZZITO – IL RADUNO MONDIALE DEGLI SCOUT A SAEMANGEUM, IN COREA DEL SUD, FINISCE IN ANTICIPO A CAUSA DI UN TIFONE CHE SI STA PER ABBATTERE SULLA ZONA – I 36MILA PARTECIPANTI, COMPRESI 1.200 ITALIANI, HANNO INIZIATO A SMANTELLARE LE TENDE– LA FARNESINA RASSICURA: “STANNO TUTTI BENE” – LE DELEGAZIONI AMERICANA E INGLESE AVEVANO GIÀ ABBANDONATO L'EVENTO A CAUSA DELLE TEMPERATURE CHE SFIORAVANO I 40 GRADI…

1 – COREA DEL SUD, MAXI EVACUAZIONE DEL RADUNO MONDIALE SCOUT

raduno mondiale degli scout a saemangeum corea del sud

Inizierà oggi l'evacuazione dei vari contingenti nazionali di scout riunitisi in Corea del Sud in occasione dell'evento "Jamboree", a causa del possibile arrivo nella zona del tifone Khanun. L'Ambasciata d'Italia a Seul, d'intesa con la Farnesina e in costante contatto con le autorità locali, continua a monitorare le condizioni dei 1.200 partecipanti che compongono il contingente italiano. […]

Nei giorni scorsi - ricorda la Farnesina - le condizioni metereologiche hanno complicato la partecipazione delle oltre 50.000 persone giunte nella costa occidentale del Paese per il venticinquesimo raduno mondiale dello scoutismo. Per questa ragione, il governo coreano ha disposto, in data odierna, il trasferimento degli scout, che lasceranno il luogo dell'evento in bus per raggiungere siti e campus universitari nell'area metropolitana di Seul e in altre località della Corea del Sud.

raduno mondiale degli scout a saemangeum corea del sud 3

2 –COREA DEL SUD: LEADER SCOUT, È SFIDA PIÙ GRANDE IN 100 ANNI

(ANSA-AFP) - Con un'ondata di caldo soffocante seguita da un allarme tifone che ha costretto l'evacuazione di tutti i campi, in Corea del Sud la festa internazionale degli scout ha affrontato le sue sfide più grandi in oltre un secolo. Lo ha detto oggi il segretario generale dell'Organizzazione mondiale del movimento scout (Wosm), Ahmad Alhendawi.

"Questa è la prima volta in più di 100 anni del Jamboree mondiale dello scautismo che abbiamo dovuto affrontare tali sfide", ha dichiarato Alhendawi. Con circa 43.000 persone provenienti da tutto il mondo arrivate alla fine di luglio a Saemangeum, sulla costa occidentale della Corea del Sud, la festa organizzata ogni quattro anni avrebbe dovuto concludersi il 12 agosto.

raduno mondiale degli scout a saemangeum corea del sud 1

Ieri la Farnesina ha dichiarato che i circa 1.200 scout italiani presenti all'incontro "stanno bene e non hanno lamentato alcuna criticità", annunciando che da oggi avrà inizio "l'evacuazione dei vari contingenti, inclusi i nostri connazionali".

la delegazione di scout inglese lascia il raduno mondiale in corea del sud evacuazione dal raduno mondiale degli scout a saemangeum corea del sud raduno mondiale degli scout a saemangeum corea del sud 2