CHE ROTTURA DI GAZA! – DA ISRAELE FANNO SAPERE CHE HAMAS NON HA DATO UNA RISPOSTA SULL’ACCORDO PER LA LIBERAZIONE DEGLI OSTAGGI – MA DA TEL AVIV FANNO CAPIRE SUBITO CHE ARIA TIRA, SMENTENDO L’IPOTESI CHE GLI AMERICANI AVREBBERO GARANTITO IL RITIRO DELLE TRUPPE ISRAELIANE DA GAZE CON IL CESSATE IL FUOCO: “ISRAELE NON ACCETTERÀ IN NESSUN CASO LA FINE DELLA GUERRA COME PARTE DI UN ACCORDO PER IL RILASCIO DEI NOSTRI OSTAGGI - L'IDF ENTRERÀ A RAFAH E DISTRUGGERÀ I RIMANENTI BATTAGLIONI DI HAMAS LÌ CON O SENZA UNA TREGUA TEMPORANEA”

BENJAMIN NETANYAHU E YOAV GALANT - GABINETTO DI GUERRA

FONTI ISRAELE, 'NON PORREMO FINE ALLA GUERRA CON L'ACCORDO'

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Un funzionario israeliano vicino ai colloqui in corso per garantire un accordo sulla liberazione degli ostaggi smentisce le notizie dei media arabi secondo cui gli Stati Uniti avrebbero garantito che Israele ritirerà tutte le truppe da Gaza alla conclusione di un accordo di cessate il fuoco in tre fasi.

"Contrariamente a quanto riportato, Israele non accetterà in nessun caso la fine della guerra come parte di un accordo per il rilascio dei nostri ostaggi", afferma il funzionario citato dal Times of Israel. "Come deciso dai vertici politici, l'Idf entrerà a Rafah e distruggerà i rimanenti battaglioni di Hamas lì con o senza una tregua temporanea per consentire il rilascio dei nostri ostaggi", aggiunge la fonte. Israele ha ripetutamente rifiutato la fine della guerra per distruggere Hamas a Gaza come condizione per un accordo sulla liberazione degli ostaggi.

CORAGGIO, FATTI HAMASSARE - MEME BY EMILIANO CARLI

FONTE ISRAELE, 'ANCORA NESSUNA INFORMAZIONE DA HAMAS'

(ANSA) - TEL AVIV, 04 MAG - "Stiamo aspettando con ansia di vedere la posizione finale di Hamas. Le informazioni non sono ancora arrivate". Lo ha detto una fonte israeliana citata da Haaretz aggiungendo che "alla luce dell'esperienze passate, anche se Hamas dice che sta seguendo lo schema, i piccoli dettagli e le riserve che presenterà potrebbero far dissolvere l'accordo."

netanyahu al funerale dei tre studenti uccisi da hamas