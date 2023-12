16 dic 2023 08:20

CHE ROTTURA DI GAZA! - LE OPERAZIONI MILITARI ISRAELIANE NELLA STRISCIA DI GAZA HANNO CAUSATO LA MORTE DI 18.800 PERSONE DALL'INIZIO DELLA GUERRA, IL 7 OTTOBRE - I PALESTINESI MORTI, PER LO PIÙ UCCISI IN ATTACCHI AEREI, SONO PER IL 75% BAMBINI (8.000) E DONNE (6.200)