8 set 2022 13:56

CHE J’HA FATTO LIZ TRUSS ALLA REGINA? – ELISABETTA NON STA BENE: I MEDICI REALI SI SONO DETTI “PREOCCUPATI” PER IL SUO STATO DI SALUTE, E NEL REGNO UNITO È SCATTATO L’ALLARME – DUE GIORNI FA ERA APPARSA NELLE FOTO UFFICIALI PER IL PASSAGGIO DI CONSEGNE TRA BORIS JOHNSON E LIZ TRUSS, E SI INTUIVA CHE C’ERA QUALCOSA CHE NON ANDAVA – IL COMMENTO DELLA NUOVA PREMIER: “TUTTO IL PAESE È PREOCCUPATO”