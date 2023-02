CHE C’È DI NUOVO SULL’INCHIESTA “UNABOMBER”? – PER IL CASO DEL BOMBAROLO CHE, TRA IL 1994 E IL 2007, PIAZZÒ 29 ORDIGNI IN VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA SONO STATE INDAGATE 11 PERSONE, 10 DELLE QUALI ERANO GIÀ STATE INDAGATE E ARCHIVIATE. L’UNDICESIMO NOME, QUELLO DI LUIGI PILLONI, 61ENNE CAGLIARITANO, È STATO SEGNALATO AGLI INQUIRENTI DA UN TESTIMONE DI CUI PERÒ C'È POCO DA FIDARSI – L’INCHIESTA RIAPERTA SU RICHIESTA DELLE DUE VITTIME E LA MANCANZA DI PROVE…

Estratto dell’articolo di Michela Nicolussi Moro per il “Corriere della Sera”

[…] Spunta la lista degli indagati per il caso Unabomber. Si tratta di undici persone, dieci delle quali già indagate e archiviate all’epoca dei fatti, fra il 1994 e il 2007 quando in Veneto e Friuli-Venezia Giulia il bombarolo piazzò 29 ordigni (dell’ultimo, non si sapeva: 28 ottobre 2007, Zoppola — Pordenone — una bottiglietta di Coca-Cola fu trovata inesplosa da un cacciatore).

L’undicesimo è un nome nuovo: Luigi Pilloni, cagliaritano di 61 anni trasferito a Gaiarine di Treviso, secondo i vicini di casa non da molto tempo, e segnalato agli inquirenti dai carabinieri del Nucleo investigativo di Treviso il 26 dicembre scorso. L’uomo, che adesso non ha un lavoro stabile, ha subìto una perquisizione.

Sui motivi che hanno portato a lui l’unico concetto trapelato riguarda il soggetto che ha fatto il suo nome: «Si tratta di un testimone la cui attendibilità appare problematica ed è tutta da verificare». Ergo: prudenza.

Insieme a Pilloni saranno coinvolti nell’incidente probatorio i fratelli Elvo e Galliano Zornitta: il primo è l’ingegnere di Azzano Decimo archiviato nel 2009 dopo la scoperta della manomissione della prova regina che lo doveva incastrare. Il secondo è residente a Belluno e all’epoca fu tenuto sotto osservazione per un problema fisico che si pensava potesse essere alla base della rabbia dell’attentatore. […]

L’inchiesta bis su Unabomber è stata aperta lo scorso novembre su richiesta di due vittime, Francesca Girardi e Greta Momesso. La Procura ipotizza i reati di attentato per finalità terroristiche o strage con l’aggravante dell’associazione con finalità di terrorismo. Lunedì scorso il gip ha accolto la richiesta di incidente probatorio.

L’appuntamento è stato fissato per le 9.30 del 13 marzo e servirà a verificare se è possibile l’estrazione di tracce biologiche da dieci reperti recuperati sui luoghi di cinque attentati e, in caso positivo, se è fattibile compararne i risultati con il profilo genetico degli undici indagati, delle persone inserite nella banca dati Dna e di ulteriori soggetti di interesse investigativo.

«Va qui chiarito che al momento non sono stati acquisiti a carico degli stessi elementi più significativi — ha ribadito il gip — e che la loro menzione in questa sede deriva soltanto dall’esigenza di evitare possibili future prospettazioni di nullità o inutilizzabilità dei risultati dell’incidente probatorio richiesto». Insomma, al momento non ci sono prove di colpevolezza a carico degli indagati.

