18 ago 2024 10:48

CHE S-COPPOLA – L’EX “FURBETTO DEL QUARTIERINO”, DANILO COPPOLA, È STATO ESTRADATO IN ITALIA ED È STATO IMBARCATO SU UN VOLO PARTITO DA ABU DHABI – L’IMPRENDITORE ROMANO ERA STATO CONDANNATO NEL 2022 A SETTE ANNI DI CARCERE PER IL CRAC DELLA SOCIETÀ “PORTA VITTORIA” – NORDIO ESULTA: “NESSUNA IMPUNITÀ PER CHI COMMETTE CRIMINI IN ITALIA E CERCA RIFUGIO ALL'ESTERO"