CHE SCEMA ’STA INTELLIGENCE ISRAELIANA – GLI 007 DI TEL AVIV CONOSCEVANO UN ANNO IL PIANO DELL’ATTACCO SCATENATO DA HAMAS IL 7 OTTOBRE, MA LO IGNORARONO – L’INCHIESTA DI UN PROGRAMMA TV ISRAELIANO SCODELLA UN DOCUMENTO TOP SECRET, REDATTO NELL’AUTUNNO 2022, IN CUI SI DICEVA CHE L'OBIETTIVO DI HAMAS ERA LA “PENETRAZIONE MASSICCIA IN TERRITORIO ISRAELIANO” PER ESPUGNARE BASI MILITARI E KIBBUTZ, FACENDO STRAGE DI SOLDATI E CIVILI E CATTURANDO OSTAGGI. ESATTAMENTE QUELLO CHE È AVVENUTO...

attacco di hamas al kibbutz di be eri

(ANSA) - TEL AVIV, 05 GEN - L'esatta dinamica dell'attacco sferrato da Hamas il 7 ottobre era descritta, con dovizia di dettagli, in un documento 'Top secret' dell'intelligence militare redatto nell'autunno del 2022 nella 'Divisione Gaza' dell'esercito. Lo ha rivelato il programma di inchieste giornalistiche 'Uvdà' della tv israeliana Canale 12, che è riuscita ad ottenere una copia di quelle carte.

Il documento - dal titolo 'La minaccia di una incursione di Hamas dalla striscia di Gaza' - includeva grafici, con la disposizione delle varie unità di Ezzedin al-Qassam, l'ala militare di Hamas. E precisava che questa aveva addestrato unità di elite, chiamate 'Nukhba', forti di 2.400 uomini scelti dopo una severa selezione.

attacco di hamas al kibbutz di be eri 3

Gli autori del testo sapevano già allora che Hamas progettava di mimare i reticolati e la muraglia di confine e di mandare all'attacco i suoi uomini a bordo di motociclette e pick-up: sarebbero bastati allora pochi minuti per passare dai rioni orientali di Gaza ai kibbutz vicini. Il documento avvertiva che l'obiettivo di Hamas era la "penetrazione massiccia in territorio israeliano", con decine di compagnie impegnate in un assalto simultaneo, per espugnare basi militari e kibbutz facendo strage di soldati e civili e catturando ostaggi (vivi o morti).

detenuti palestinesi rilasciati e portati in corteo nelle strade di ramallah

L'intelligence sapeva che l'attacco poteva essere preceduto da una fase prolungata di quiete, per poi essere lanciato in un momento in cui il confine israeliano fosse relativamente sguarnito. La emittente non ha potuto tuttavia sciogliere il dubbio maggiore: per quale motivo i comandanti dell'intelligence militare non abbiano preso quel testo nella dovuta considerazione.

LIBERAZIONE OSTAGGI ISRAELIANI

Gli autori si erano chiesti se esso fosse solo la formulazione di un obiettivo da raggiungere nel tempo, piuttosto che un progetto concreto per l'immediato. Ancora nell'agosto 2023 i responsabili militari avrebbero dichiarato a più riprese che Hamas era intimorito dal deterrente delle forze israeliane. All'origine del colossale fallimento di Israele il 7 ottobre, ipotizza l' emittente, potrebbe esserci semplicemente un fondo di arroganza. Le informazioni c'erano: ma erano troppo macroscopiche per essere giudicate realistiche

civili morti in israele 3 Ronen Bar capo dello Shin Bet 1 camion dei gelati usati come obitori a gaza 1 Ronen Bar capo dello Shin Bet terroristi di hamas colpiscono sull austostrada sderot 8 attacco di hamas al kibbutz di be eri 2 BAMBINI ISRAELIANI NELLE MANI DI HAMAS attacco di hamas al kibbutz di be eri 5 attacco di hamas al kibbutz di be eri 4 bombe sulla striscia di gaza