6 ago 2024 19:31

CHE SCHIANTO DI SPORT – IL BASE JUMPER BRESCIANO RAIAN KAMEL È MORTO DOPO ESSERSI LANCIATO DAL PIZ DA LECH, IN VAL BADIA, IN PROVINCIA DI BOLZANO – LA VITTIMA SI ERA INCONTRATA CON ALTRI CINQUE JUMPER SUL POSTO, UNA ZONA MOLTO CONOSCIUTA PER QUESTO TIPO DI DISCIPLINA. SONO STATI LORO A CHIAMARE I SOCCORSI DOPO CHE IL 36ENNE NON È ATTERRATO NEL PUNTO CONCORDATO – ANCORA DA CHIARIRE LA DINAMICA – L'ULTIMO VIDEO POSTATO SUI SOCIAL