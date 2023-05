IL MONDO SI RIARMA. E ANCHE L'ITALIA FA AFFARI D'ORO – NEL 2022 IL NOSTRO PAESE HA ESPORTATO MATERIALE BELLICO PER 5,3 MILIARDI DI EURO (+13% RISPETTO AL 2021). “MERITO” IN GRAN PARTE DELLA GUERRA SCATENATA DA PUTIN, MA NON SOLO – IL PRIMO “CLIENTE” È LA TURCHIA, MENTRE IL QATAR HA PIANIFICATO SPESE PER 7,5 MILIARDI IN 6 ANNI (IN CAMBIO ANCHE DI GAS) – DOPO LO STOP IMPOSTO DA CONTE, CON DRAGHI SONO RIPARTITE LE COMMESSE IN EMIRATI ARABI UNITI E ARABIA SAUDITA, CON BUONA PACE DEI DIRITTI UMANI CALPESTATI...