CHE SCOPERTA DEL CAZZO! - UN TEAM DI ARCHEOLOGI BRITANNICI È CONVINTO DI AVER TROVATO IL SEX TOY PIÙ ANTICO DEL MONDO - PER MOLTI ANNI I RICERCATORI HANNO PENSATO CHE IL "FALLO DI VINDOLANDIA", RINVENUTO NEL 1992, FOSSE UN OGGETTO PER CUCIRE. MA DOPO LE ANALISI SI È SCOPERTO CHE L'ARNESONE, CHE MISURA 16 CENTIMETRI, HA LE ESTREMITÀ PIÙ LEVIGATE - NON È ANCORA CHIARO SE VENISSE UTILIZZATO PER PIACERE O PER…

Estratto da www.agi.it

Errata corrige: un antico oggetto per cucire di oltre 2000 anni fa è in realtà un sex toy. Anzi: l’unico sex toy romano a grandezza naturale conosciuto. Gli archeologi sono quasi convinti che sia proprio questa la funzione del fallo di Vindolanda, rinvenuto nel 1992 a Northumberland, al confine tra l’Inghilterra e la Scozia.

Se invece lo strumento non è stato pensato per donare piacere allora potrebbe essere stato un pestello a forma di pene eretto, oppure un ‘porta fortuna’ che la gente toccava in segno di buon auspicio. Di sicuro non era uno strumento per rammendare, come è stato catalogato anni fa. […] Il fallo di Vindolanda che oggi è lungo 16 cm era probabilmente più grande perché nel tempo il legno è soggetto a restringersi e deformarsi.

[…] "Abbiamo avuto delle discussioni molto interessanti”, continuano gli studiosi - Gli antichi oggetti fallici erano spesso usati per allontanare il male. L'analisi ha mostrato che il fallo di Vindolanda aveva estremità notevolmente più lisce, il che indica che è stato usato per qualcosa per un certo periodo di tempo”.

Il team ha dunque individuato tre possibili teorie. Di queste, la più accreditata è quella del giocattolo sessuale anche se, secondo Collins è necessaria una certa cautela: "A volte [i dildo] non sono sempre stati usati per il piacere... possono essere strumenti di tortura. Ma se fosse vera la prima ipotesi ci troveremmo di fronte al primo dildo romano rinvenuto dall'archeologia". […]

