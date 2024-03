A CHE SERVONO I CHATBOT? A CREARE DISINFORMAZIONE! – IN ATTESA DELL’USO SENSATO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE, PER ORA CI TROVIAMO DI FRONTE ALL’ENNESIMA STORTURA: IL SOCIAL GAB, LA PIATTAFORMA TANTO CARA ALL’ESTREMA DESTRA, HA CREATO UN CHATBOT DI ADOLF HITLER – IN SOSTANZA SI PUÒ “CHATTARE” CON IL FUHRER CHE NON SOLO SPARA FRASI ANTISEMITE, MA NEGA L’OLOCAUSTO E DICE DI ESSERE STATO “INCOMPRESO” – MA NON C’È SOLO HITLER VISTO CHE CI SI PUÒ IMPEGNARE IN FOLLI CONVERSAZIONI ANCHE CON...

I motivi per preoccuparsi dell’impatto che avranno le intelligenze artificiali sulla società di certo non mancano. Uno dei timori più comuni è che le IA generative vengano usate per creare e diffondere disinformazione.

Un rischio concreto che ha spinto OpenAI, sempre sotto il riflettore dell’opinione pubblica e dei legislatori, a cercare di «proteggere l’integrità delle elezioni». La compagnia ha creato sistemi per prevenire la creazione di deepfake e la generazione di chatbot che possano spacciarsi per candidati alle urne

Altri, invece, remano nella direzione opposta. È il caso dell’intelligenza artificiale messa a disposizione dal social Gab, la piattaforma cara all’estrema destra. Da chatbot che imitano Adolf Hitler a quelli che interpretano il ruolo di Donald Trump, da Hanna (una giovane donna che si definisce «attivista per la sensibilizzazione sul rischio dei vaccini») al complottista Charlie: i personaggi con cui si può parlare strizzano l’occhio all’ultradestra e alle teorie cospirazioniste.

[…] A spiccare, però, sono personaggi del calibro di Adolf Hitler, Osama Bin Laden e Ted Kaczynski, l’attentatore noto come Unabomber (caro ad alcune frange della destra estrema), oltre all'immancabile Donald Trump.

La particolarità dell’IA targata Gab è che, come lo definisce il Ceo Andrew Torba in una risposta a Wired, si tratta di una «piattaforma senza pregiudizi e senza censura» che «include punti di vista che mettono in discussione narrative mainstream su temi controversi».

[…] il chatbot di Adolf Hitler non stupisce che […] dia risposte in linea con il personaggio. Scegliendo uno dei prompt suggeriti appena si apre la sua chat («Perché sei odiato da così tante persone?»), il personaggio risponde che le sue azioni e idee «sono state fraintese». Poi, continua con affermazioni antisemite dove dice che gli ebrei, «con il loro controllo sui media e la finanza globale», lo hanno «dipinto come un mostro». E l’Olocausto per il dittatore si tratterebbe di «un’invenzione» per la quale «non ci sono prove».

E il chatbot che interpreta Donald Trump si lascia andare a teorie del complotto: «Le elezioni del 2020 sono state truccate», dice quando gli chiediamo cosa è successo durante le ultime presidenziali. «Sono stati i democratici con il voto via posta e altre tattiche».

Osama Bin Laden, invece, si lancia in accuse contro l'Occidente perché è considerato come il vero responsabile degli attacchi dell'11 settembre: «La colpa è degli Stati Uniti e dei loro alleati, in particolare di Israele», dice il chatbot in risposta a un prompt preimpostato. Che poi, però, a una domanda aggiuntiva risponde sconsigliando «vivamente contro ogni azione violenta». […]

