CHE SETTIMANE DELLA MODA SAREBBERO SENZA LE PROTESTE DEGLI ANIMALISTI? - PER TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE GLI ATTIVISTI DI “PETA” HANNO SCELTO SFILATE DA INTERROMPERE: “COACH” A NEW YORK, “BURBERRY” A LONDRA, “GUCCI” A MILANO E “HERMES” A PARIGI - DIVENTATA FAMOSA NEGLI ANNI 2000, L'ASSOCIAZIONE HA MESSO A SEGNO NUMEROSE AZIONI ECLATANTI (CELEBRI LE TORTE LANCIATE CONTRO ANNA WINTOUR), MA NEGLI ULTIMI ANNI SI ERA ORIENTATA VERSO LA "DIPLOMAZIA AZIENDALE". ORA, TORNA ALLE ORIGINI

Come la PETA si è infiltrata nelle principali sfilate di moda di questa stagione

Articolo dell’articolo di “The New York Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

proteste attivisti peta 4

Uno sguardo interno su come e perché gli attivisti per i diritti degli animali sono tornati a disturbare le passerelle. Scrive il NYT. Una giovane donna si è accovacciata nell'erba alta, aspettando il suo momento per colpire.

Solo quando sette modelle sono passate davanti al suo nascondiglio, è emersa con un grande passo oltre l'erba e sulla passerella. Indossando un abito nero, un eyeliner alato e un anello al setto nasale, ha interrotto la sfilata di modelle vestite con abiti di pelle e color marroncino.

La manifestante ha sollevato un cartello sopra la sua testa. In inglese e in francese si leggeva: "Hermès: Abbandona le pelli esotiche". PETA ha appena interrotto un'altra sfilata, la quarta in quattro settimane. People for the Ethical Treatment of Animals, il gruppo animalista, ha scelto una sfilata in ogni grande città della moda da interrompere per tutto il mese di settembre: Coach a New York, Burberry a Londra e Gucci a Milano.

proteste attivisti peta 5

A Parigi, PETA ha scelto Hermès, un marchio per il quale ha dichiarato di aver protestato per almeno un decennio per l'uso di pelli esotiche, anche manifestando fuori dai suoi negozi e acquistando azioni della società. (Hermès non ha risposto alle richieste di commento per questo articolo, anche se in passato ha dichiarato di adottare "i più alti standard nel trattamento etico dei coccodrilli").

ANNE WINTOUR COLPITA DA UNA TORTA DEGLI ANIMALISTI DI PETA

Nel corso degli anni 2000, PETA è diventata famosa per le sue azioni eclatanti durante la settimana della moda: non solo si è imbucata alle sfilate, ma ha anche lanciato torte ad Anna Wintour. Ma da quando ha contribuito a vincere la guerra alle pellicce, l'organizzazione si è orientata maggiormente verso la diplomazia aziendale.

"Ad essere onesti, era da un po' di tempo che non succedeva", ha dichiarato Rachna Shah, partner e amministratore delegato di KCD, una società di pubbliche relazioni di alto livello nel settore della moda che, tra le altre cose, gestisce l'accesso degli ospiti alle sfilate. (La KCD non era coinvolta nella sfilata di Hermès, ma quando una manifestante della PETA con un cartello ha preso d'assalto la passerella di Coach all'inizio di settembre, è stato un dipendente della KCD a guidarla all'uscita).

proteste attivisti peta 6

"Credo che tutti abbiano abbassato un po' la guardia", ha detto la signora Shah. Prima di questa stagione, l'ultima grande interruzione da parte degli attivisti era avvenuta nell'ottobre 2021, quando il gruppo ambientalista Extinction Rebellion aveva fatto irruzione da Louis Vuitton al Louvre.

Questa stagione,PETA è tornata alle sue radici più combattive, affrontando specificamente le aziende di moda che, a suo dire, non hanno risposto in modo adeguato alle indagini degli attivisti.

"Se i grandi marchi non vogliono ascoltare le grida degli animali, allora è necessario prendere misure drastiche", ha dichiarato Natasha Garnier, attivista a Lione, in Francia.

proteste attivisti peta 2

Seduta in un caffè vegano di Parigi, il giorno prima della sfilata di Hermès la Garnier ha definito il blocco "un'ultima spiaggia". Aveva già ricevuto un consiglio da uno dei due imbucati di Coach ("Fai finta di essere felice di essere lì", ha detto) e sapeva cosa avrebbe indossato: un miniabito nero con una cerniera sul davanti, chiuso da una cintura dorata.

"È snervante", ha detto. "Ma quando penso a quello che devono passare gli animali, la loro sofferenza è il mio carburante".

Quel giorno, un'altra attivista PETA di nome Teodora Zglimbea stava effettuando una "recce", ovvero una ricognizione, per sorvegliare il luogo della sfilata di Hermès: la Garde Républicaine, un edificio della Guardia Nazionale francese. Il marchio stava progettando una passerella che assomigliava a un tortuoso prato al coperto, ha appreso mentre camminava per lo spazio, tenendo in mano una tazza di caffè inutilizzata che l'ha aiutata a sembrare più ufficiale, ha detto.

ANNE WINTOUR COLPITA DA UNA TORTA DEGLI ANIMALISTI DI PETA

PETA era riluttante a rivelare i modi in cui entra nelle sfilate di moda. Ma la Zglimbea, che si è occupata della "ricognizione" e delle riprese della protesta, indossava un braccialetto dato ai membri dello staff di produzione che devono accedere al backstage.

Spesso i nomi di queste persone compaiono su un elenco gestito da una guardia di sicurezza appostata alla porta del backstage. Il nome della signora Zglimbea non era presente in nessuna lista, ha detto. Ma le liste possono essere flessibili e intrufolarsi nelle sfilate è una tradizione nella settimana della moda. (La scorsa settimana sono circolate voci su un mercato nero di inviti).

proteste attivisti peta 1

L'inizio della sfilata di Hermès era previsto per le 14.30 di sabato. Alle 13.40 la signora Zglimbea aveva già varcato un cancello di sicurezza, fumando una sigaretta e aspettando l'arrivo dei suoi colleghi. Il piano era leggermente cambiato. Era più difficile entrare di quanto il gruppo si aspettasse. (Una giovane volontaria della PETA di nome Claudia, che era riuscita a procurarsi un braccialetto, avrebbe sostituito la signora Garnier come imbucata).

La Zglimbea e Claudia - di cui PETA non ha fornito il cognome - si sono incontrate in un bagno e poi si sono mescolate tra la folla all'interno dello spazio della sfilata, mischiandosi, scattando foto e trovando posti lontani dalle guardie di sicurezza.

"Nessuno pensava che qualcuno avrebbe saltato l'erba, quindi è stato perfetto", ha detto la signora Zglimbea, che per l'occasione ha speso 20 euro (circa 21 dollari) per dei semplici sandali neri con il tacco, ritenendo che la maggior parte delle sue scarpe fossero troppo casual per poter fare un cosplay convincente come ospite di una sfilata.

Una volta in passerella, Claudia ha camminato liberamente per circa 15 secondi, volteggiando un paio di volte per mostrare il suo segno - anche se, grazie all'insolita disposizione della sfilata, molti ospiti erano del tutto ignari della sua presenza - prima che un addetto la afferrasse intorno alla vita. Bryan Yambao, o Bryanboy, il direttore della rivista Perfect, è poi saltato dalla sua sedia per strapparle il cartello dalle mani. ("Amo Hermès", ha scritto in seguito su X, precedentemente noto come Twitter).

Quando lo spettacolo è terminato, la Zglimbea, che era rimasta seduta per tutto lo spettacolo, ha attraversato la strada fino a un caffè, punto di ritrovo della PETA dopo lo spettacolo.

proteste attivisti peta 8

A volte i dimostranti PETA vengono immediatamente scaricati sui marciapiedi della città, ha detto, mentre altre volte vengono trattenuti per le domande dagli addetti alla sicurezza. È passata più di un'ora prima che Claudia riemergesse. La Zglimbea è stata portata in una stazione di polizia, dove è stata interrogata ma non arrestata o accusata.

Nel frattempo, PETA e alcuni partecipanti hanno condiviso i video della protesta sui social media. Questi brevi filmati di solito diventano virali, ha dichiarato Luke Meagher, che gestisce il popolare account Instagram di commenti sulla moda Haute Le Mode.

"C'è un gruppo di persone che ama la moda ma che allo stesso tempo pensa davvero che la pelle sia negativa e che la lana merino sia terribile", ha detto Meagher. Quando ha postato un video del manifestante da Coach, "ci sono stati parecchi commenti del tipo: "È stata la migliore camminata sulla passerella". Gli appassionati di moda si sono chiesti quale marchio sarebbe stato il prossimo bersaglio.

campagna peta contro le pellicce 2

All'interno delle sfilate, le reazioni sono state più pacate. Alcuni registrano la scena sui loro telefoni, ma molti redattori e dirigenti fanno finta di niente, per deferenza nei confronti degli stilisti o per non attirare l'attenzione degli attivisti.

"All'interno della stanza, sembra che tutti si irrigidiscano", ha detto Meagher. "Evitano lo sguardo".

A quanto pare, Hermes non è stato l'unico bersaglio della PETA alla Settimana della moda di Parigi. Lunedì l'organizzazione ha pubblicato un video di Jeremstar, un influencer francese, trascinato via dalla polizia fuori dalla sfilata di Louis Vuitton. Era vestito da serpente scuoiato.

campagna peta contro le pellicce 18