CHE SI FA SE L’UOMO CHE SI AMA, CON CUI SI HANNO ANCHE DEI FIGLI, RIVELA D’ESSERE PADRE DI ALTRI TRE BIMBI? UNA SIMILE FACCIA TOSTA ESISTE E SI CHIAMA ROGER DALTREY, CANTANTE DEGLI WHO CHE COMPIE 80 ANNI - BARBARA COSTA: “NON SI SA QUANTI CASINI HA MESSO SU IL SUO FOCOSO UCCELLO. ROGER DALTREY È CREDO IL ROCKER CHE HA AVUTO PIÙ GROUPIE, PIÙ DI MICK JAGGER, DICONO PURE PIÙ DI ROD STEWART. AL PUNTO CHE LUI TEORIZZO’: ‘L’INFEDELTÀ SESSUALE NON DOVREBBE ESSERE MOTIVO DI DIVORZIO. SI TRATTA DI SC*PATE. E LE GROUPIE SONO VERE AMICHE’...”

Barbara Costa per Dagospia

roger daltrey 20

Che si fa se l’uomo che si ama, con cui si sta da anni, con cui si hanno anche dei figli, di punto in bianco rivela che è padre di altri 3? Cioè, non solo t’ha cornificato, ma è pure andato a ingravidare a destra e a manca! Che si fa, in questi casi? E se lui a sua discolpa si giustificasse giurando che ha impollinato a sua insaputa? Una simile faccia tosta esiste e si chiama Roger Daltrey, cantante degli Who, artista celeberrimo, che ne compie 80 sicché stesse attento: i compleanni tondi sono pericolosi! Lui, Roger, ha scoperto di avere vari figli… a 50 anni! Ma concepiti per il mondo anni e anni prima.

roger daltrey 21

Della carriera maestosa di Roger Daltrey non c’è da eccepire, si ascolti la sua ugola ruggente ma si legga qui se si vuole sapere dei casini messi su dal suo focoso uccello. Roger Daltrey ha ben 8 figli (riconosciuti, finora) e un suo spermatozoo ha fatto centro la prima volta che Daltrey era 20enne, faceva il manovale, e come cantante era nessuno. Il salto della quaglia ha fatto cilecca con Jackie, una teenager.

roger daltrey 8

Su urla e ordine della madre di lei, Roger se l’è di corsa dovuta sposare, andarci a abitare in una casa popolare, e insieme alla suocera! Ha resistito poco, è scappato abbandonando Jackie e il piccolo Simon per inseguire il suo sogno rock (e il padre di Roger, per la sua fuga, lo ha preso a pugni). Jackie ha cresciuto Simon, e solo dopo anni, da rockstar in cima al mondo, Roger si è "ricordato" del figlio.

roger daltrey 22

Ovvero da quando già conviveva con Heather, ovvero da quando questa Heather, ex groupie, toltasi le voglie con Jeff Beck, Jimmy Page e Jimi Hendrix (è lei la "Foxy Lady") si è sposata con Roger per beccarsi corna pubbliche allorché Roger mette incinta Elisabeth Aronsson, groupie svedese che lo fa padre di Matthias.

roger daltrey tina turner tommy

Roger Daltrey è credo il rocker che ha avuto più groupie, più di Mick Jagger, dicono pure più di Rod Stewart. Con Heather stanno insieme ancora oggi, in una unione basata su questo patto: Roger, durante i tour, con gli Who, e da solista, o impegnato a girare film, poteva sc*pare con chi gli pare, quanto gli pare. È lo stesso Roger a spiegarlo: “Heather è fantastica. Lo capisce. Tornavo a casa ogni volta e lei non mi faceva domande”. E ancora: “L’infedeltà sessuale non dovrebbe essere motivo di divorzio. Si tratta di sc*pate. E le groupie sono vere amiche”.

roger daltrey 23

Perché alcune donne, e tante mogli di rockstar, approvino mariti trivelloni indefessi, in palese doppio standard, io non lo so. Come avrebbe reagito Roger se, rientrato dai tour, avesse trovato Heather col pancione, incinta di chi cavolo pare a lei??? Avrebbe reagito come Heather??? Perché, ecco: a ogni annuncio di paternità di Roger, Heather ha risposto con… docilità.

roger daltrey 19

Ha accolto tutti i figli “a sorpresa” del marito, venuti fuori negli anni. Lei gliene ha scodellati 3, ma occhio a che confessa Eleonora Bagarotti, giornalista, pazza di Pete Townshend, e che gli Who li conosce di persona: Roger ha preso come baby-sitter per i pargoli avuti da Heather… Jenny, una groupie! Una tra le sue preferite. E Jenny coabitava con Roger e Heather, e la relazione con Roger è continuata, e con una Heather che, e dai, ma dove guardava?????

roger daltrey 18

Roger Daltrey proprio non si ricorda chi siano le 3 madri dei 3 figli spuntati fuori nei 90s, belli grandi. E che non ne rammenti nulla, manco può dare colpa alle droghe. È risaputo che Daltrey mai ne ha fatto uso, tranne a Woodstock, “lì ogni cosa era impregnata di LSD, ogni cosa!!! Mi è andata bene finché non ho accettato una tazza di thè…”, e a Monterey, “stavo con Catherine James”, super-groupie, “era tutta mia”, cioè non di Eric Clapton, “e divisi con lei un enorme cannone mentolato”. Poi a Daltrey è venuta l’allergia, alla cannabis, e ha chiuso con gli alcolici (dice) già a 35 anni. Però è stato dipendente da Quaalude, da antidolorifici, e da sonniferi.

roger daltrey 25

Non ci ha fatto figli, no, ma in ogni caso Roger Daltrey, per girare "Tommy", è stato “una giornata intera sdraiato tra le gambe di Tina Turner”. E non se la ricorda!!! Neppure “che colore fossero i suoi slip. O se li avesse”. Dice: “Si chiama metodo di recitazione. Un completo distacco dalla realtà”. E per chi si chiede se Roger, volteggiando in quel suo tipicissimo modo il microfono, se lo sia mai dato sulle p*lle, la risposta è sì. Più volte. E se le ricorda tutte.

roger daltrey 3 roger daltrey 2 roger daltrey fans roger daltrey 7 heather daltrey roger daltrey groupie roger daltrey 9 roger daltrey the who roger daltrey 6 roger daltrey 12 roger daltrey 1969 roger daltrey 11 roger daltrey in set roger daltrey 13 roger daltrey 10 roger daltrey 17 roger daltrey 16 keith moon pamela des barres roger daltrey roger daltrey 4 roger daltrey 5 roger daltrey 1 roger daltrey 14 roger daltrey 15 roger daltrey 24