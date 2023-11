CHE SORPRESA: ANCHE L’IRAN È IN GUERRA – L’AYATOLLAH KHAMENEI, GUIDA SUPREMA DI TEHERAN, TORNA A FARE L’UNICA COSA CHE SA FARE BENE: MINACCIARE. “IL MONDO DELL’IMPERIALISMO VA AVANTI CON LE BOMBE, LA PRESSIONE MILITARE, LE TRAGEDIE E I CRIMINI. MA LA POTENZA DELLA FEDE RIUSCIRÀ A SUPERARLE” - “NON È UNA GUERRA TRA ISRAELE E GAZA, MA TRA FALSITÀ E VERITÀ” – DAL VALICO DI RAFAH SONO USCITE 450 PERSONE CON DOPPIA CITTADINANZA E STRANIERI. LE TRUPPE ISRAELIANE SONO A SUD DI GAZA CITY

(ANSA-AFP) - Nel bombardamento israeliano sul campo profughi di Jabaliya sarebbero morti sette ostaggi, tra cui tre stranieri. Lo afferma Hamas

(ANSA) - "Abbiamo attaccato il centro militare nel centro di Jabalia. Gran parte delle persone che sono state uccise, in base alle nostre conoscenze, erano terroristi di Hamas", lo ha detto al programma Agorà sui Rai 3 l'Ambasciatore d'Israele in Italia, Alon Bar, riferendosi al bombardamento israeliano sul campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. "Il fatto che ci siano anche civili, che sono stati uccisi, è perché loro (Hamas, ndr) usano i civili, donne e bambini, e i civili innocenti, per proteggere se stessi", ha aggiunto.

(Adnkronos) - "Non è una guerra fra Israele e Gaza, ma fra la falsità e la verità, fra le potenze arroganti e la fede", ha affermato il leader supremo iraniano Ali Khamenei. "Il mondo dell'imperialismo va avanti con le bombe, la pressione militare, le tragedie e i crimini, ma sappiate che la potenza della fede riuscirà a superarle, con la grazia di Dio", ha aggiunto.

(ANSA) - La Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, ha chiesto che Israele fermi al più presto i bombardamenti contro la Striscia di Gaza. "Ciò su cui i governi islamici devono insistere è l'immediata fine dei crimini a Gaza.

Devono immediatamente fermare i bombardamenti (di Israele) a Gaza e bloccare le esportazioni di petrolio e cibo al regime sionista", ha detto Khamenei parlando durante un incontro con un gruppo di studenti a Teheran, come riporta Irna. "Il mondo dell'imperialismo si è fatto avanti con le bombe, con la pressione militare, le tragedie e il crimine ma dovreste sapere che il potere delle fede sorpasserà tutto questo, con la grazia di Dio", ha aggiunto la Guida suprema.

"I sionisti hanno ricevuto un colpo pesante e insanabile. Ora, non sanno cosa fare e addirittura non si interessano degli ostaggi israeliani a Gaza e continuano a bombardare la zona", ha detto Khamenei, aggiungendo che se gli Usa non avessero sostenuto "il regime", le forze israeliane sarebbero rimaste paralizzate nei primi giorni del conflitto. "Gli occidentali non si vergognano a chiamare 'terroristi' i combattenti palestinesi, in ogni caso, la vittoria dei palestinesi non è lontana", ha affermato la Guida suprema dell'Iran.

(ANSA) - A sud della città di Gaza le truppe israeliane stanno ancora cercando di tagliare l'autostrada principale di Gaza e la strada parallela lungo la costa mediterranea. Lo riferiscono alcuni testimoni, secondo quanto riporta il Guardian. Zaki Abdel-Hay, un abitante della zona, ha detto all'Associated Press che le persone hanno paura di avventurarvisi. "La gente è molto spaventata. I carri armati israeliani sono ancora vicini", ha detto al telefono, aggiungendo che vicino alla strada si sentiva "il fuoco costante dell'artiglieria". L'esercito israeliano ha poi pubblicato su Telegram delle foto relative all'operazione di terra in atto.

MO: MEDIA, 'LASCERANNO GAZA PRIMA 88 FERITI GRAVI POI 500 STRANIERI AL GIORNO'

(Adnkronos) - Lasceranno la Striscia di Gaza prima 88 feriti gravi e poi gli stranieri, 500 al giorno, scrive la Bbc, citando cinque funzionari palestinesi per il controllo dei passaporti, in anticipo sull'apertura del valico di Rafah annunciata per oggi. Sono 7mila i palestinesi con doppia cittadinanza a Gaza. L'Egitto deve approvare l'elenco di tutte le persone pronte a lasciare la Striscia in attesa dall'alto lato del confine prima che possano iniziare a muoversi.

MO: OMS, 'A GAZA IN FUNZIONE SOLO UN TERZO DELLE STRUTTURE SANITARIE'

(Adnkronos) -Solo un terzo delle strutture sanitarie sono in funzione nella Striscia di Gaza, denuncia l'Organizzazione mondiale per la sanità, precisando che anche gli ospedali operativi hanno ridotto in modo sostanziale le prestazioni. L'impatto della guerra ricade in particolare sui pazienti a lungo termine, come i pazienti oncologici, affetti da diabete, cardiopatici o con disturbi mentali, per mancanza di farmaci e assistenza. Prima dell'inizio della guerra, circa 100 pazienti ogni giorno erano costretti a rivolgersi a strutture esterne alla Striscia.

GAZA:USCITE 450 PERSONE CON DOPPIA CITTADINANZA, STRANIERI

(ANSA) - Quasi 90 palestinesi feriti e quasi 450 persone con doppia cittadinanza e stranieri hanno lasciato Gaza questa mattina per l'Egitto attraverso il valico di Rafah dopo che le autorità egiziane ne hanno annunciato l'apertura per la prima volta al pubblico, nel 26/mo della guerra tra Israele e Hamas: lo riporta un giornalista dell'Afp sul posto. Palestinesi, persone con doppia cittadinanza e stranieri sono stati autorizzati a entrare nel terminal del valico intorno alle 8:45 ora italiana.

