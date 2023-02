1. AMORI

Un paio di settimane fa, Fedez era ospite al programma di Alessandro Cattelan, e una delle poche cose che aveva detto (era un'ospitata strutturata perché non fosse costretto a parlare, non essendo lui un formidabile oratore) era, cito a memoria: a volte io e mia moglie non postiamo e la gente pensa che è perché abbiamo litigato, e abbiamo in

Che cosa sta succedendo in casa Ferragnez? La crisi presunta tra Chiara Ferragni e Fedez (grande assente da giorni su Instagram) troverebbe conferma nell'articolo di Linkiesta nel quale la giornalista Guia Soncini conferma lo stop alle riprese della stagione numero 2 di The Ferragnez. Più precisamente si tratta di uno slittamento. La fortunata serie dedicata alla famiglia più in vista d'Italia sarebbe dovuta ripartire a maggio, ma sembra che il tutto sia stato posticipato al dopo estate.

[...] A cosa si deve il gelo calato tra Fedez e Chiara Ferragni? Sembra che l'episodio incriminante, la classica goccia che fa traboccare il vaso, sia stato il bacio che Fedez e Rosa Chemical si sono scambiati sul palco di Sanremo. Chiara Ferragni non avrebbe gradito affatto la sorpresa del rapper, impedendo al marito di raggiungerla in camerino a festival concluso. Ieri il sito Whoopsee ha pubblicato alcune foto che ritraggono la coppia in centro a Milano, ma le espressioni neutre di entrambi lasciano troppi pochi indizi per dedurre il loro stato emotivo.

Quanto ai profili social dei due, Fedez resta inattivo, non pubblica più stories da diversi giorni (un record, per uno come lui). Quanto a Chiara Ferragni, lei si limita a condividere foto e video di Leo e Vitto e degli outfit sfoggiati a Sanremo e nelle ultime ore.

