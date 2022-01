CHE STA SUCCEDENDO AI GENITORI ITALIANI? – A TORRE DEL GRECO UN BAMBINO È MORTO ANNEGATO IN MARE. SECONDO I TESTIMONI, È STATA LA MADRE A LANCIARLO IN ACQUA, DOPO AVER TENTATO DI SUICIDARSI - LA TRAGEDIA ARRIVA A MENO DI 24 ORE DAI FATTI DI MORAZZONE, DOVE UN UOMO HA SGOZZATO IL FIGLIO…

Francesca Mari per www.ilmattino.it

TORRE DEL GRECO - BAMBINO ANNEGATO IN MARE

Dramma a Torre del Greco poco dopo le 22.30 di domenica. Un bambino di due anni è morto annegato in mare all’altezza di lido La scala, sul posto carabinieri, polizia e ambulanza

Secondo testimoni la mamma avrebbe tentato di suicidarsi col bimbo, lo avrebbe lanciato in acqua per poi lanciarsi ma sarebbe stata fermata appena in tempo. Non sono bastati i soccorsi, invece, per salvare il bambino.

A Varese un uomo uccide il figlio di 7 anni 5 Davide Paitoni