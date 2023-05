CHE SUCCEDE DAVVERO A BAKHMUT? – QUESTA MATTINA MOSCA HA SMENTITO L'AVANZATA DELLE TRUPPE UCRAINE. MA, QUALCHE ORA DOPO, IL CAPO DELLA WAGNER, YEVGENY PRIGOZHIN, HA SMENTITO LA VERSIONE DEL CREMLINO: “LE FORZE REGOLARI DELL'ESERCITO RUSSO SI SONO DATE ALLA FUGA”. E HA ACCUSATO IL MINISTRO DELLA DIFESA, SERGEY SHOIGU, DI “EDULCORARE” I RAPPORTI SULLA SITUAZIONE SUL FRONTE. QUAL È LA VERITA DIETRO ALLO SCONTRO DI POTERE TRA “FALCHI” DI PUTIN? – LONDRA INVIA A KIEV MISSILI CON UN RAGGIO D'AZIONE DI 250 CHILOMETRI, IN GRADO DI COLPIRE DIETRO LE LINEE DELL’ARMATA LESSA...

1 –'MOSCA SMENTISCE CHE KIEV STIA AVANZANDO A BAKHMUT'

(ANSA) - Il ministero della Difesa russo ha smentito le notizie secondo cui le forze ucraine avrebbero sfondato in vari punti lungo la linea del fronte e ha affermato che la situazione militare è sotto controllo. Lo riporta il Guardian.

Mosca ha reagito dopo che i blogger militari russi, scrivendo su Telegram, hanno riferito di progressi ucraini a nord e a sud della città orientale di Bakhmut, con alcuni che suggerivano l'inizio di una controffensiva di Kiev.

La Cnn riferisce che "in un insolito post a tarda notte sul suo canale Telegram, il ministero della Difesa russo ha respinto le affermazioni di alcuni blogger militari secondo cui le forze ucraine avrebbero sfondato parti della linea del fronte intorno alla città orientale di Bakhmut".

"Le dichiarazioni diffuse dai singoli canali Telegram sulla 'scoperture della difesa' russa in varie sezioni della linea di contatto non sono vere", si legge nella dichiarazione del ministero. Almeno due blogger militari russi hanno riferito di una situazione in peggioramento per le forze russe intorno alla città, dove una battaglia di logoramento dura da mesi.

2 – 'CAPO WAGNER INVITA MINISTRO DIFESA SHOIGU A BAKHMUT'

(ANSA) - Il capo della milizia Wagner Yevgeny Prigozhin ha invitato il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu a recarsi personalmente per 'valutare la situazione' a Bakhmut, la città dell'Ucraina orientale dove da mesi si combatte una battaglia feroce tra forze ucraine e russe. Lo scrive su Twitter il media indipendente bielorusso Nexta pubblicando la lettera di Prigozhin a Shoigu datata 11 maggio.

3 – PRIGOZHIN, 'FORZE REGOLARI RUSSE IN FUGA A BAKHMUT'

(ANSA) - Le forze regolari dell'esercito russo si sono date alla "fuga" a Bakhmut. Lo afferma Yevgeny Prigozhin, capo della compagnia militare privata Wagner. Il portavoce del ministero della Difesa di Mosca, Igor Konashenkov, aveva detto che le unità russe si erano "raggruppate" per assumere una linea più vantaggiosa. "Quello che ha detto Konashenkov si chiama fuga, non riorganizzarsi", ha commentato Prigozhin sul suo canale Telegram.

4 –PRIGOZHIN, 'FORZE REGOLARI RUSSE IN FUGA A BAKHMUT' (2)

(ANSA) – In un videomessaggio di oltre cinque minuti Prigozhin accusa il ministero della Difesa (rpt della Difesa) di Mosca di "edulcorare" i rapporti sulla situazione a Bakhmut e avverte che ciò porterà ad "una tragedia totale per la Russia". L'accordo con l'esercito, dice ancora Prigozhin, era che le forze d'assalto della Wagner continuassero ad avanzare dentro Bakhmut per conquistare l'intera città e che nel frattempo le forze regolari di Mosca prendessero il controllo dei fianchi per proteggere i miliziani. Ma i soldati russi hanno abbandonato i fianchi e ora la situazione si sta capovolgendo e gli ucraini potrebbero circondare le unità della Wagner che continuano ad avanzare nel centro cittadino.

5 – ESERCITO KIEV, 'TRUPPE RUSSE ESAUSTE A BAKHMUT'

(ANSA) - L'operazione difensiva dell'esercito ucraino a Bakhmut "ha successo" e le truppe russe "sono esauste e sanguinanti". Ad affermarlo è Serhiy Cherevaty, portavoce del gruppo orientale delle forze armate dell'Ucraina, citato da Ukrinform.

"Solo nell'ultimo giorno, qui si sono verificati 40 scontri, a seguito dei quali 190 occupanti sono stati uccisi, 244 feriti e altri 15 sono stati catturati. Tre carri armati, un veicolo da combattimento di fanteria, tre obici Msta-B e 5 magazzini di munizioni sono stati distrutti. Ciò indica che la nostra operazione di difesa continua con successo, il nemico è esausto e sanguinante. Wagner non ha rispettato alcuna scadenza, Bakhmut non è stata catturata", ha detto Cherevaty.

"Come risultato di operazioni di combattimento riuscite in varie direzioni, il nemico è stato sconfitto e respinto a una distanza compresa tra 250 metri e 1,5 chilometri. Bakhmut sta resistendo e i nostri difensori stanno distruggendo il nemico e inseguendolo in alcuni punti", ha concluso.

6 – A KIEV I SUPERMISSILI BRITANNICI "MA SERVE TEMPO PER L'OFFENSIVA"

Estratto dell'articolo di Giuseppe Agliastro per “La Stampa”

La Gran Bretagna ha deciso di fornire all'Ucraina moderni missili a lunga gittata. […] missili da crociera con un raggio d'azione di 250 chilometri, progettati per essere lanciati dai jet militari e colpire strutture difensive sotterranee.

Non è chiaro quanti di questi missili saranno consegnati, ma gli esperti sostengono che con questi razzi i soldati ucraini saranno tecnicamente in grado di colpire più in profondità dietro le linee delle truppe russe, che intanto però hanno costruito 1.450 km di strutture difensive in attesa che i soldati di Kiev tentino di riprendere i territori occupati da Mosca.

La mossa del governo britannico ha subito scatenato l'ira del Cremlino. «Richiederà una risposta adeguata da parte del nostro esercito», ha avvertito il portavoce di Putin, Dmitri Peskov. Mentre il ministro della Difesa di Londra Ben Wallace diceva alla Camera dei Comuni che la Russia dovrebbe «riconoscere che solo le sue azioni hanno portato a far sì che questi sistemi missilistici fossero forniti» a Kiev.

Gli Storm Shadow avrebbero una gittata circa tre volte superiore a quella degli Himars americani già in dotazione alle forze ucraine. Inoltre sarebbero in grado di volare per una distanza non molto inferiore a quella di 300 km coperta dagli Atacms che Kiev ha più volte chiesto a Washington.

Secondo alcuni media, il governo ucraino avrebbe assicurato a Londra di non voler colpire il territorio russo con questi missili: un'eventualità che diversi Paesi occidentali temono possa scatenare una dura reazione del Cremlino. Diversi osservatori ritengono che gli Storm Shadow possano però essere usati da Kiev per colpire nella Crimea che la Russia si è annessa illegalmente 9 anni fa. E il ricercatore Sidhart Kaushal ha spiegato all'Ap che questi razzi potrebbero essere utilizzati contro la flotta russa sul Mar Nero, da dove i missili russi Kalibr «sono stati usati per colpire importanti infrastrutture ucraine». […]

