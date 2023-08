CHE SUCCEDE A MEGHAN MARKLE? - L’EX ATTRICETTA È COMPARSA A MONTECITO CON UN CEROTTO ANTISTRESS AL POLSO E UN CAPPOTTO, NONOSTANTE I 22 GRADI - POCHI GIORNI FA LA DUCHESSA ERA STATA AVVISTATA MENTRE SI SCATENAVA AL CONCERTO DI TAYLOR SWIFT. MA, QUANDO NON IMMAGINA DI AVERE GLI OBIETTIVI ADDOSSO, SI MOSTRA SEMPRE PIÙ DIMESSA E SPAESATA…

E ora Meghan Markle è diventa la «duchessa sull'orlo di una crisi di nervi». Così, almeno, la dipingono i media britannici e americani dopo l'ultimo avvistamento. Page Six ha infatti paparazzato l'ex attrice - proprio nei giorni in cui il principe Harry è in Giappone da solo per impegni di beneficenza - a spasso per Montecito. A destare perplessità, più del cappotto (Max Mara) sfoggiato a una temperatura tra i 18 e 22 gradi, un altro dettaglio: sotto al cappotto, al polso dell'ex attrice, si nota un cerotto antistress.

Il cerotto in questione, spiega Page Six, si chiama «NuCalm». Costa 80 dollari per una confezione da 20 e fornirebbe «risonanza e frequenze», oltre a regalare una sensazione di calma che «attiva il sistema nervoso parasimpatico» in modo che chi lo usa possa avere un «rapido ritorno a uno stato funzionale (capacità motorie, attenzione e piena cognizione) senza effetti di letargia mentale» (così si legge nel sito web del prodotto).

[…] L'ex attrice, che dopo l'addio alla royal family in America pensava di diventare una star, sta vivendo il suo periodo più buio.

La sua popolarità, dopo le continue pubbliche lagnanze contro i Windsor, ora è ai minimi storici non solo in Inghilterra ma pure negli Stati Uniti.

E Spotify, con cui i Sussex avevano firmato un contratto da 15 milioni di dollari, l'ha di recente scaricata […] persino le femministe, di cui la Markle si voleva far bandiera, iniziano a stufarsi di lei. La scrittrice australiana Germaine Greer, per dire, è arrivata a chiedersi pubblicamente se l’attrice «finga il suo amore per Harry».

[…] per risalire la china, avrebbe in ballo diversi piani B: c'è chi dice che tornerà a recitare, chi assicura che stia per produrre assieme a Harry un film romantico, e chi giura che miri a diventare il primo presidente donna degli Stati Uniti. […]

