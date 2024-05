CHE SUCCEDE ORA IN IRAN? DOPO LA MORTE DEL PRESIDENTE, EBRAHIM RAISI, SI APRE IL “PERIODO DEI 50 GIORNI”, PER ORGANIZZARE NUOVE ELEZIONI. ESSENDO UN REGIME TEOCRATICO, SARÀ L’AYATOLLAH KHAMENEI A SCEGLIERE IL SUCCESSORE DEL FEDELISSIMO RAISI. NEL FRATTEMPO, IL VICEPRESIDENTE, MOHAMMAD MOKHBER DEZFULI, PRENDEREBBE TEMPORANEAMENTE IL POTERE – CONVOCATO IL CONSIGLIO SUPREMO DI SICUREZZA NAZIONALE…

Se il presidente della Repubblica islamica Ebrahim Raisi, 63 anni, fosse morto nell’incidente in elicottero avvenuto nei pressi di Jolfa, una città al confine tra Iran e Azerbaijan, secondo la costituzione iraniana si aprirebbe un periodo cosiddetto dei 50 giorni.

Sono i 50 giorni necessari per organizzare nuove elezioni dove il vicepresidente Mohammad Mokhber Dezfuli prenderebbe temporaneamente le responsabilità del governo. In questo periodo di tempo, si forma un comitato - guidato dal vicepresidente, il capo della magistratura e lo speaker del parlamento - che ha il compito di guidare il Paese verso il voto.

In queste ore incerte, in molti si stanno chiedendo se l’ayatollah Khamenei abbia in mente un uomo in grado di sostituire il fedelissimo Raisi. Lo chiediamo al professore iraniano di Scienze politiche all'università del Tennessee ed esperto di Medio Oriente, Saeid Golkar: «Non penso che Khamenei abbia davvero nella testa un nome, ma ci sono delle persone che cercheranno di candidarsi per un ruolo così importante, come lo speaker del parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf e l’ex capo dell’Ircg Mohassen Rezaee».

