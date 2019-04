CHE SUCCEDE AI PICCIONCINI JEFF BEZOS E LAUREN SANCHEZ? – DA QUANDO È ESPLOSA LA BOMBA SULLA LORO STORIA I DUE NON SONO STATI PIÙ AVVISTATI INSIEME E HANNO DECISO DI VIVERE SEPARATI – UNA FONTE VICINO ALLA COPPIA RACCONTA CHE VOGLIONO ARRIVARE AL DIVORZIO PRIMA DI AVVICINARSI E CHE TRASCORRONO LUNGHE ORE AL TELEFONO, MA…

DAGONEWS

Che succede alla coppia più spiata degli ultimi tempi? Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono spariti dai radar, ma alcune fonti vicine giurano che i due stanno ancora insieme, ma stanno aspettando il momento giusto per fare il loro debutto in società come due piccioncini innamorati.

Secondo Page Six, Lauren Sanchez ha raccontato agli amici che lei e Jeff hanno accettato di rimanere fisicamente separati fino a quando non saranno due persone libere e avranno ottenuto entrambi il divorzio. Fino a quel momento i due trascorreranno lunghe notti al telefono in attesa di potersi vedere nuovamente.

«Lauren e Jeff parlano tutto il tempo, ma lei vuole mantenere un profilo basso fino a quando entrambi non avranno ottenuto il divorzio. Potrebbe volerci ancora qualche settimana – ha raccontato una fonte a Page Six – Lauren insiste che lei e Jeff non si vedono dal 9 gennaio, ovvero da quando la loro storia non è finita sull’Enquirer. Lo stanno facendo soprattutto per proteggere la privacy dei loro figli, ma anche perché hanno ritenuto che fosse la cosa giusta da fare».

Dopo che la loro storia è stata spiattellata sull'Equirer, è iniziata la caccia al responsabile alla fuga di notizie, causando una frattura tra Sanchez e suo fratello Michael, che ha ammesso di aver collaborato con il tabloid, ma insiste di non essere l'unica fonte e di essere stato contattato solo quando il giornale aveva già la storia in mano.

«Lauren non parla più con suo fratello, e ora sta minacciando di scrivere un libro su di lei e Jeff – ha continuato l fonte - A Jeff piaceva davvero Michael, anche se lo aveva incontrato solo poche volte. Michael avrebbe potuto avere le chiavi del regno se avesse protetto Lauren e Jeff, ma ha perso l’occasione per 200.000 dollari».

In precedenza Michael ha dichiarato a The Post: «Non venderei mai mia sorella. Tutto quello che ho fatto è stato proteggere Jeff e Lauren». La casa editrice AMI ha sempre negato di aver pagato Michael, ma ha anche detto che l’uomo «è stata l’unica fonte».

