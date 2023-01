CHE SUCCEDE SE UN TORO S’ACCOPPIA CON UNA VERGINE? E COSA SI FA A LETTO CON I PESCI? SE CERCATE IL GODIMENTO TRA GLI ASTRI, ECCOVI L’OROSCOPO DEL SESSO 2023! - POSIZIONI, METODI, SEX TOYS CONSIGLIATI E PASSIONI SEGNO PER SEGNO - LE PREVISIONI DI AMINA SUTTER, COACH IN NEUROSCIENZE E AMAL TAHIR, ASTROLOGA PROFESSIONISTA. AUTRICI DI "SEXASTRO. COSA DICONO GLI ASTRI DELLA NOSTRA SESSUALITÀ"

Barbara Costa per Dagospia

Oroscopo del sesso 2023! Vuoi sc*pare al meglio tutto l’anno? Sapere come ti andrà tra le gambe e non solo? Per te posizioni, e metodi, e sex toys i più idonei segno per segno, secondo Amina Sutter, coach in neuroscienze (e una che insegna alle donne come godere) e Amal Tahir, astrologa professionista. Entrambe fresche autrici di "Sexastro. Cosa dicono gli astri della nostra sessualità" (Odoya ed.). Perché sbattersi per godere e far godere, quando te lo dicono le stelle?

Ariete. Patito del doggy-style e poco propenso al missionario, ai nati Ariete vanno fatti gustare i piaceri dei preliminari. Hai un amante di questo segno? Armati di massaggiatore prostatico.

Toro. Il Toro ama il sesso fatto bene, a lungo, e lentamente. Un amante Toro non va mai di fretta. Si appisola dopo il sesso. Non resiste all’olio per massaggi. I suoi punti più erogeni? I capezzoli.

Gemelli. Donne, non fatevi mai scappare un/a amante di questo segno! Trova subito il punto G, e sa come far squirtare... e lo fa con lingua e mani, i sex toys sono superflui!

Cancro. Che abbia un pene o una vagina, il Cancro è nato per un sex toy solo: il vecchio, fidato, indistruttibile… rabbit!

Leone. Non conosce mezze misure, col Leone o tutto o niente, e pure e tanto nel sesso. Scegliete sex toys pure i più complicati e niente paura: non c’è giocattolo sessuale ma nemmeno posizione che spaventi i Leone! Con e per loro, adattissimi i sex toys che titillano clitoride e/o ano e tutta la vagina in ogni frullo.

Vergine. Questo segno è pieno di sapiosessuali, bisogna eccitarli stimolandogli la mente! Ma al dunque vanno forte in doggy-style e, per le vagine Vergini, ottimo l’aspiratore clitorideo.

Bilancia. Solo tre parole: dildo di vetro.

Scorpione. Attenzione: sono di questo segno tanti amanti del sesso BDSM. Vai a manette, mascherine, fruste, e spanking…

Sagittario. Plug anale, plug anale, plug anale…

Capricorno. Segno amante del controllo, e che va pazzo per gli ovetti vibranti, anali e vaginali, a preferenza telecomandati.

Acquario. Sono coloro che prediligono i sex toys ma quelli che una volta inseriti roteano, vibrano, a livelli sempre più intensi… Per loro il sesso o è vigoroso, e energico, o non è. Un Acquario si rivela spesso un/a super sc*pamico/a.

Pesci. I romantici dello zodiaco. Lasciate a casa sex toys, e ogni voglia sadomaso. I Pesci si conquistano con champagne, petali di rosa, sali da bagno eccitanti e, con loro, mai tutto e subito! Però sono campioni di sesso tantrico.

Non ne sei soddisfatto? Vuoi conoscerne di più, sul tuo segno, su quello di chi ti piace, su come trovare la tua anima gemella, o la botta e via più appagante? Con Sexastro trovi il tuo tema astrale (col web è una f*gata, basta ricordarsi l’ora di nascita…), e in che modo incastrarlo a chi ti intriga, e non temere: le autrici giurano che, in astrologia, non esistono segni negativi e neanche tra loro incompatibili.

Se per un verso è preferibile accoppiarsi tra segni dello stesso elemento (Terra con Terra, Aria con Aria, e così via), si è attratti irresistibilmente da segni che sono il nostro opposto e che ci completano, e specie nel sesso. L’astrologia è un sistema, complesso, e che non tutto spiega. Noi siamo ciò che decidiamo e non va dimenticato mai: ci sono tanti tipi di sessualità quante sono le persone. E comunque meglio andare sul sicuro e vedere dove sta messo e come gli gira a Marte: è lui che spinge i nostri desideri sessuali… Buon 2023 a tutti voi.

