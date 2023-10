4 ott 2023 20:26

CHE È SUCCESSO A KEVIN SPACEY? - L'ATTORE È STATO PORTATO D’URGENZA IN OSPEDALE IN UZBEKISTAN DOPO AVER SENTITO “IL BRACCIO SINISTRO DIVENTARE INSENSIBILE PER CIRCA OTTO SECONDI”, DURANTE UNA VISITA AL MUSEO AFRASIYAB DI SAMARCANDA - IL 64ENNE È STATO RICOVERATO PER SOSPETTO INFARTO MA, DOPO UNA SERIE DI ESAMI, I MEDICI HANNO ESCLUSO CHE SI SIA TRATTATO DI UN ATTACCO CARDIACO – L’ATTORE HA RACCONTATO DI NON ESSERSI INTERESSATO AL MALORE IN UN PRIMO MOMENTO, MA POI….