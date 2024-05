CHE TESTE DI CA...LCIO - DUE GIOVANI SONO STATI DENUNCIATI PER AVER SPARATO NOVE COLPI CON UNA PISTOLA SCACCIACANI DURANTE I FESTEGGIAMENTI PER LA PROMOZIONE DEL MANTOVA IN SERIE B - I RAGAZZI, CHE AVEVANO RIMOSSO IL TAPPO ROSSO DALL'ARMA, SONO STATI IDENTIFICATI DOPO CHE SUI SOCIAL È STATO PUBBLICATO UN VIDEO CHE RIPRENDEVA UNO DI LORO MENTRE…

Estratto dell'articolo di Giovanni Vigna per www.corriere.it

ragazzo spara colpi in aria per la festa promozione del mantova in serie b

Si sono messi una giacca con il cappuccio mescolandosi alla folla. Poi hanno sparato nove colpi con una pistola scacciacani durante i festeggiamenti per la promozione del Mantova in serie B. […]

Due giovani, residenti in città, noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati per aver sparato nove colpi e per il porto dell'arma giocattolo, priva del tappo rosso, in luogo pubblico e senza giustificato motivo. […] Gli inquirenti hanno ricostruito l'episodio partendo da un video circolato sui social, che riprendeva un giovane incappucciato mentre sparava due colpi sotto i portici di corso Libertà, vicino al centro storico.

Gli inquirenti hanno tenuto sotto osservazione i gruppi di ragazzi che frequentano la zona e grazie alle telecamere, che hanno registrato i movimenti dei due «pistoleri», la Digos e la polizia locale li hanno identificati. Il 16 maggio la polizia ha perquisito le case dei due giovani e hanno sequestrato la pistola scacciacani, denunciando gli autori della sparatoria.

