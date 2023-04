CHE TESTE DI CALCIO - A BERGAMO, IL DIRIGENTE DEL SETTORE GIOVANILE DEL BRUSAPORTO, STEFANO TURCHI, MALATO DI SLA, È STATO AGGREDITO DAL PADRE DI UN CALCIATORE DELLA SQUADRA AVVERSARIA DURANTE UNA PARTITA - A FROSINONE, DURANTE UNA PARTITA DI PROMOZIONE, ALCUNI ULTRÀ HANNO LANCIATO SASSI CONTRO LA TIFOSERIA AVVERSARIA - IN PROVINCIA DI LATINA IN CALCIATORE 19ENNE SI E' PRESENTATO ALLO STADIO CON UNA PISTOLA (POI RIVELATASI UN GIOCATTOLO) NEI PANTALONI - MENTRE A VITERBO…

1.CALCI E PUGNI DURANTE LA PARTITA AL DIRIGENTE MALATO DI SLA

(ANSA) - Il dirigente del settore giovanile agonistico del Brusaporto, Stefano Turchi, malato di Sla, è stato aggredito durante una lite dal genitore di un calciatore della squadra avversaria durante la partita di calcio Allievi Élite under 17 ad Albano Sant'Alessandro, domenica scorsa, tra il Brusaporto e Uesse Sarnico. Secondo quanto pubblicato oggi da L'Eco di Bergamo, al termine della gara - come riportato nella denuncia ai carabinieri - il genitore di uno dei ragazzi dell'Uesse Sarnico ha aggredito con calci e pugni il responsabile del Brusaporto.

Turchi, pistoiese, 54 anni e residente in Val Calepio, ex giocatore professionista in Serie A dell'Ancona è stato medicato all'ospedale di Seriate e curato dopo la diagnosi di un trauma cranico rilevato dalla Tac. L'ex calciatore ha scoperto nel 2007 di avere la Sla e a causa delle difficoltà a camminare ora si muove su una sedia a rotelle.

"Così non si fa calcio, sono distrutto moralmente - commenta Turchi -. Sono anche spaventato al pensiero che una persona come me che ama il calcio e che si trova in condizione di non potersi difendere può diventare vittima di una tragedia. Sto pensando di abbandonare tutto, di farmi indietro, nonostante tutta la mia vita sia stata dedicata al calcio".

2.PISTOLE, INSULTI E BOTTE LA DOMENICA È UNA FOLLIA

Estratto dell'articolo di Benedetto Saccà per “il Messaggero”

[…] D'accordo, le serie professionistiche e le coppe europee da tempo sono palcoscenici calcatissimi dai tifosi inclini ai disordini, ma i ragazzi ormai sempre di più appoggiano i piedi nelle orme lasciate dai grandi, avvitandosi in un passo di danza spaventoso. In particolare, negli ultimi giorni, il Lazio si è convertito in un teatro di scontri e rappresaglie, gratuita prepotenza e banale ferocia.

[…] Ad esempio, durante le fasi finali della partita tra il Ceccano e il Roccasecca in provincia di Frosinone, valida per il campionato di Promozione, alcuni ultrà del Ceccano hanno raggiunto l'area davanti alla tribuna nella quale erano sistemati i sostenitori del Roccasecca e hanno dato vita a una sassaiola.

[…]. Ed è solo l'inizio. Perché un calciatore di 19 anni di Aprilia, in provincia di Latina, è stato denunciato dai carabinieri per essersi presentato alla sfida tra Artena e Aprilia Juniores con una pistola (poi rivelatasi un giocattolo) nei pantaloni. […] E ancora. Un uomo è rimasto ferito durante gli scontri scaturiti alla fine della gara giocata al campo Stoza di Cori, in provincia di Latina, tra Cori Montelepini e Giulianello Calcio.

[…] Giusto mercoledì scorso, infine, il questore di Viterbo ha emesso due Daspo nei confronti di un giudice di gara e di un parente di un calciatore. L'assistente, durante la gara Under 17 tra il Viterbo Football Club e la Fulgur Tuscania, ha colpito al volto con la bandierina un giocatore minorenne, mentre alla fine di Viterbese-Audace Cerignola Under 15 il parente di un ragazzo ha rifilato un pugno al volto e una serie di calci all'allenatore della squadra ospite.

