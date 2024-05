CHE TESTE DI GAZA! LA POLIZIA DI NEW YORK HA FATTO IRRUZIONE NELL'EDIFICIO DELLA COLUMBIA UNIVERSITY OCCUPATO DAGLI STUDENTI PRO-PALESTINA - GLI AGENTI, IN ASSETTO ANTI SOMMOSSA, SONO ENTRATI DALLE FINESTRE E HANNO ARRESTATO CENTINAIA DI PERSONE TRA LORO C'ERANO MEMBRI DI GRUPPI ANARCHICI E BLACK BLOCK, CHE SI SONO INFILTRATI TRA GLI STUDENTELLI FILO-PALESTINESI CHE AVEVANO OCCUPATO L'EDIFICIO "HAMILTON HALL" (LO STESSO ASSALTATO DURANTE LE PROTESTE DEL 1968) - FOTO E VIDEO!

Abbiamo ripreso il momento dell’ingresso dei poliziotti uno dopo l’altro dentro la Hamilton Hall da una finestra grazie a questo mezzo da cui si è allungato un ponte @Columbia . Nel 1968 usarono i tunnel. I mezzi sono cambiati pic.twitter.com/Vt7SpjelyA — viviana mazza (@viviana_mazza) May 1, 2024

Estratto da www.open.online

la polizia fa irruzione alla columbia university 7

La polizia Usa è entrata nella Columbia University per riprendere Hamilton Hall occupata dai manifestanti. Agenti in assetto anti-sommossa sono entrati dall’ingresso della 114esima strada del campus. Le forze dell’ordine stanno effettuando decine di arresti. Agli studenti dell’ateneo è stato ordinato di stare a casa o nei dormitori. Sul campus poliziotti stanno perquisendo le tende.

L’intervento è arrivato su richiesta dell’università. Ed è la seconda dal 18 aprile, quando la presidente Minouche Shafik aveva chiesto l’intervento per sgombrare una tendopoli nel campus. Gli studenti filo-palestinesi si sono organizzati in una sorta di catena umana per respingerli.

la polizia fa irruzione alla columbia university 6

L’irruzione è cominciata con una scala attraverso una finestra. In un comunicato la Columbia ha detto che gli occupanti non le hanno lasciato scelta: «Ci rincresce che i manifestanti abbiano scelto una escalation della situazione attraverso le loro azioni. Dopo aver appreso che la Hamilton Hall era stata occupata, vandalizzata e bloccata abbiamo dovuto agire». Secondo la direzione il gruppo che ha occupato la Hamilton Hall è guidato da individui non affiliati all’ateneo. [...]

la polizia fa irruzione alla columbia university 4

Prima dell’irruzione le forze dell’ordine avevano reso noto che nella Hamilton Hall si trovavano «i Black Block. Ci sono anarchici ben noti alla polizia», ha affermato alla Nbc Rebecca Weiner, responsabile per l’intelligence di New York. «Si tratta di gente che non professa ideologie o interessi politici, ma vuole solo creare confusione e scontrarsi con la polizia», ha aggiunto.

la polizia fa irruzione alla columbia university 5 la polizia fa irruzione alla columbia university 2 la polizia fa irruzione alla columbia university 3 la polizia fa irruzione alla columbia university 9 studenti occupano la columbia university 8 studenti occupano la columbia university 5 studenti occupano la columbia university 7 la polizia fa irruzione alla columbia university 1

studenti occupano la columbia university 4 studenti occupano la columbia university 10