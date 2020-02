CHE TRAGEDIA! MUORE IN BICI A 18 ANNI MATTEO, IL PRONIPOTE DI ROMANO PRODI: LO SCHIANTO CON UN'AUTO SUI COLLI DI BOLOGNA - IL NIPOTE DI VITTORIO, FIGLIO DI GIOVANNI E MARIANGELA, STAVA PREPARANDO L'ESAME DI MATURITÀ E AVEVA GIÀ SUPERATO IL TEST PER ENTRARE A INGEGNERIA

E' morto il ciclista 18enne rimasto ferito ieri pomeriggio in un incidente sui colli di Bologna, all'angolo fra via di Barbiano e via degli Scalini. SI chiamava Matteo Prodi, figlio di Giovanni e Mariangela, nipote di Vittorio e pronipote dell'ex premier Romano. Lo studente si stava preparando all'esame di maturità scientifica al Liceo Fermi e aveva già superato il test per entrare a Ingegneria.

Il ragazzo era in sella alla propria bicicletta che è stata colpita da un'auto. Dalla prima ricostruzione, la macchina stava salendo dalla città verso la zona collinare mentre la bici procedeva nel senso opposto, quando c'è stato l'impatto che ha fatto sbalzare a terra il ciclista.

Soccorso dal 118, è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore, dove è deceduto in tarda mattinata. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro dalla Polizia Locale che ha eseguito i rilievi

