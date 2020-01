27 gen 2020 14:02

CHE TRIANGOLO! - IL NUOVO FLIRT DI LUCIA BRAMIERI, ANTONELLO CORIGLIANO, VIENE BECCATO A ROMA IN COMPAGNIA DELLA TRANS MANILA GORIO - LUI DOVEVA RAGGIUNGERE MILANO PER UN WEEKEND DI PASSIONE CON LA BRAMIERI MA HA TROVATO UN GROSSO PRETESTO A CUI AGGRAPPARSI PER NON PARTIRE…

Comunicato stampa Qualche giorno fa nel salotto di Pomeriggio 5, Lucia Bramieri reduce da alcuni impegni in Puglia dove aveva conosciuto il giornalista Antonello Corigliano. Tra loro è scattata subito la scintilla. I due si erano scambiati la promessa di condividere un altro weekend d'amore questa volta però a Milano, dove vive la Bramieri. Ma poi le cose sono andate diversamente. Corigliano, che avrebbe dovuto fare un salto sotto il Duomo, viene sorpreso dai fotografi a Roma, in compagnia della trans conduttrice e opinionista Manila Gorio. Che cosa farà la Bramieri?