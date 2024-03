20 mar 2024 16:23

CHE TRISTEZZA: CHIARA FERRAGNI E FEDEZ NON SONO RIUSCITI A DEPORRE L’ASCIA DI GUERRA NEMMENO PER IL COMPLEANNO DEL FIGLIO – I DUE ERANO ENTRAMBI AL PARTY PER IL SESTO COMPLEANNO DI LEONE, MA HANNO POSTATO SUI SOCIAL LE FOTO IN CUI APPAIONO DA SOLI CON I FIGLI – PARE CHE I RAPPORTI TRA LE FAMIGLIE FERRAGNI E LUCIA SIANO TESISSIMI TANTO CHE FEDEZ E CHIARA NON SI RIVOLGEREBBERO PIÙ NEMMENO LA PAROLA – MA C’È UN ALTRO DETTAGLIO CHE NON È PASSATO INOSSERVATO: IL RAPPER E L’INFLUENCER NON MOSTRANO PIÙ I VOLTI DEI FIGLI, SEGNO CHE…