CHE TU SIA PER ME IL COLTELLO – ENNESIMO EPISODIO DI VIOLENZA PER LE STRADE BRITANNICHE DOVE UN 17ENNE HA CONFICCATO UN COLTELLO SEGHETTATO NEL GLUTEO DEL SUO RIVALE IN AMORE: LA VITTIMA È STATA PORTATA D’URGENZA IN OSPEDALE ED È STATA OPERATA PER RIMUOVERE LA LAMA – NEL PAESE E' EMERGENZA PER I RAGAZZINI CHE CAMMINANO ARMATI…