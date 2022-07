CHE VITA AMARA PER PALAMARA – DALL'INDAGINE SULLA PRESUNTA LOGGIA UNGHERIA EMERGE UNA NUOVA INCHIESTA A CARICO DI LUCA PALAMARA: L'EX MAGISTRATO È INDAGATO PER ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE IN UN PROCEDIMENTO NATO DA DICHIARAZIONI DI PIERO AMARA - L'IPOTESI DI ACCUSA RIGUARDA L'INTERESSAMENTO DELL'ALLORA COMPONENTE DEL CSM PER AGEVOLARE L'EX PM SIRACUSANO MAURIZIO MUSCO, ALL'EPOCA IMPUTATO DI ABUSO DI UFFICIO. PALAMARA SAREBBE ANDATO A PARLARE CON UN GIUDICE DI CASSAZIONE, MA…

Giovanni Bianconi per il "Corriere della Sera"

Dall'indagine sulla presunta Loggia Ungheria, che secondo la Procura di Perugia deve andare in archivio in assenza di adeguati riscontri, emerge una nuova inchiesta a carico di Luca Palamara. L'ex magistrato, radiato dal'ordine giudiziario e già sotto processo per corruzione, è indagato per istigazione alla corruzione in un procedimento nato da dichiarazioni dell'avvocato siciliano Piero Amara (lo stesso che ha parlato dell'associazione segreta ora sconfessata dai pubblici ministeri) che gli inquirenti ritengono confermate - almeno in parte - in maniera significativa. Le affermazioni sul coinvolgimento di Palamara in questa vicenda, sostengono nella richiesta di archiviazione, sono tra «quelle più riscontrate e "solide", dal punto di vista della attendibilità estrinseca e intrinseca, nel complessivo narrato del dichiarante».

«Dato inquietante» L'ipotesi di accusa riguarda l'interessamento dell'allora componente del Consiglio superiore della magistratura per agevolare l'ex pm siracusano Maurizio Musco, amico di Amara e all'epoca imputato di abuso di ufficio, in seguito condannato e a sua volta spogliato della toga. Al di là del racconto di Amara e delle verifiche sui singoli indizi, il procuratore di Perugia Raffaele Cantone e i sostituti Gemma Miliani e Mario Formisano scrivono che «il dato nuovo più rilevante (e purtroppo molto inquietante) è l'"avvicinamento" da parte di Palamara del giudice di cassazione Stefano Mogini, del quale Amara indica il nome il 3 novembre 2011 (quindi in un degli ultimi interrogatori, ndr ), avvicinamento che, grazie alla schiena dritta del magistrato indicato, non portò alcun risultato positivo per Musco».

A confermare l'intrusione di Palamara è stato lo stesso Mogini, già capo di gabinetto dell'ex ministro della Giustizia Clemente Mastella, che ha raccontato di un appuntamento fissato con l'allora consigliere del Csm alla vigilia del processo Musco in Cassazione, che per improvvisi impegni lui chiese di rinviare. Ma Palamara si offrì di raggiungerlo in un bar vicino al suo ufficio.

Parlarono «del più e del meno», e fu Mogini a dirgli che l'indomani aveva «un procedimento particolarmente delicato che vedeva imputati tre magistrati di Siracusa; Palamara mi disse che conosceva la vicenda e sapeva quanto era ingarbugliata. Mi aggiunse che il procedimento meritava grande attenzione e poi mi disse anche che uno dei magistrati coinvolti, Musco, era affetto da una grave malattia. Io rimasi un po' stupito di questo riferimento e genericamente gli dissi che eravamo abituati ad essere particolarmente scrupolosi sempre».

Vacanza al Sestriere Il processo fu rinviato, e in un successivo incontro Palamara disse a Mogini di averlo saputo dal presidente della Corte.

Considerazione dei pm: «Palamara quindi ha monitorato l'evoluzione del processo parlando non solo con il relatore, ma interloquendo direttamente e personalmente persino con il presidente della Corte di cassazione!».

Per chiedere l'interessameto dell'ex consigliere del Csm, Amara aveva fatto organizzare al lobbista Fabrizio Centofanti (coimputato di Palamara a Perugia) una breve vacanza con mogli e fidanzate nello chalet al Sestriere dell'imprenditore piemontese Ezio Bigotti, a marzo 2015. Ma quando sull'aereo per Torino il magistrato si accorse della presenza di Amara, già noto per alcuni guai giudiziari, protestò con Centofanti che chiese all'avvocato di ritornare subito indietro. Tutto riscontrato, secondo la Procura, dai tabulati telefonici, biglietti aerei e voli.

L'orologio d'oro Amara ha raccontato anche di due incontri con l'ex magistrato per parlare di Musco, riferendo che «Palamara fece capire che avrebbe gradito un regalo di un orologio d'oro del valore di 30.000 euro per la sua compagna. E io gli dissi "se tu ti comporti male con Maurizio io ti scanno». Dopo questa frase i pm hanno dovuto aprire il nuovo fascicolo a carico di Palamara, che già tre anni fa, all'inizio dell'indagine sfociata nel processo in corso, fu accusato da un altro magistrato di aver intascato 40.000 euro per una nomina al Csm, ma poi la stessa Procura accertò che non era vero.

Ora, al di là dell'orologio, l'interessamento di Palamara al processo in Cassazione che stava a cuore ad Amara sarebbe dimostrato anche da una e-mail ricevuta dal segretario generale della Corte nel febbraio 2017 con tutti gli aggiornamenti sul «procedimento Musco». Per la Procura di Perugia Amara «è un soggetto abilissimo nell'arte manipolatoria e di conseguenza estremamente "pericoloso", soprattutto quando lo si intenda utilizzare come prova a carico di altri»; tuttavia gli «indiscutibili riscontri esterni» emersi, «dimostrano che non è affatto (quantomeno soltanto) un millantatore o peggio ancora un semplice mitomane».

