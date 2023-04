CHE ZOZZERIA LE CAMERE D’ALBERGO! – LE STANZE DI HOTEL SEMBRANO PULITE MA, SPESSO, NASCONDONO UN MUCCHIO DI GERMI (E A VOLTE PURE DELLE BLATTE) - LA RICERCA DI UNA MICROBIOLOGA DELL’UNIVERSITÀ DI LEICESTER: IL COPRILETTO RACCOGLIE TUTTE LE PORCHERIE, NON SEMPRE VIENE LAVATO QUANDO C’È UN CAMBIO DI OSPITE E ACCUMULA GERMI, VIRUS E BATTERI. LO STESSO VALE PER LE MANIGLIE, LE TENDE E I CUSCINI – OCCHIO QUANDO VI INFILATE SOTTO LE COPERTE, CI POTREBBERO ESSERE...

Estratto dell’articolo da www.corriere.it

camera albergo 3

Ad occhio nudo una camera d’albergo sembra pulitissima, ma in realtà è molto probabile che non sia così linda come si pensi. Come sottolinea la microbiologa Primsore Freestone dell’Università di Leicester con un articolo su The Conversation è molto facile che chi ha soggiornato prima abbia portato virus, batteri funghi su mobili, tappeti, tende e diverse superfici. […]

Prima ancora di entrare in una camera d’albergo si passa dall’ascensore: quei pulsanti sono stati premuti da decine di persone e i microrganismi possono facilmente trasferirsi dalla pulsantiera all’ospite che schiaccia il pulsante.

camera albergo 2

Stessa cosa per le maniglie delle porte, a meno che non vengano disinfettate in modo regolare (abitudine abbandonata dopo l’emergenza Covid). Il consiglio non può che essere di lavarsi le mani o usare un disinfettante dopo aver utilizzato una maniglia e prima di toccarsi il viso, mangiare o bere. […]

Mentre è probabile che lenzuola e federe vengano cambiate ad ogni cambio ospite non è così con i copriletto, il che significa che questi tessuti possono diventare serbatoi invisibili di agenti patogeni.

camera albergo 1

Anche gli arredi in tessuto morbido come cuscini, sedie, tende e persiane sono difficili da pulire e potrebbero non essere igienizzati se non per rimuovere le macchie.

Non meno pericolose sono le superfici del comodino, del bollitore, dell’interruttore della luce e del telecomando della tv o dell’aria condizionata: queste superfici non sono sempre igienizzate tra un ospite e l’altro. Negli hotel non è poi così rara la presenza delle cimici dei letti. […]