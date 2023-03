LO CHEF EMANUELE COSTANZA, UCCISO CON DUE COLPI DI PISTOLA ALLA TESTA DAVANTI AL SUO RISTORANTE DA FABIO GIACCIO, SAREBBE STATO AMMAZZATO PER UN DEBITO DI 20 MILA EURO – I DUE, CHE AVEVANO PRECEDENTI PER DROGA, ERANO SOCI DI UN ALTRO LOCALE, PROMOSSO ANCHE DALLA CUGINA DEL CUOCO, L’EX VINCITRICE DEL "GRANDE FRATELLO" FLORIANA SECONDI - A DICEMBRE COSTA AVEVA CHIESTO A GIACCIO DI ANDARSENE, PERCHE’ NON AVEVA MAI PAGATO I 3MILA EURO DI AFFITTO – I COMMERCIANTI VICINI PARLANO DI “GIRI LOSCHI” ATTORNO AL RISTORANTE - LA RABBIA DI FLORIANA SECONDI: “SEI UN BASTARDO, HAI UCCISO A SANGUE FREDDO MIO CUGINO. AVEVA QUATTRO FIGLI”

1 - CHEF COSTA GIUSTIZIATO DALL’EX SOCIO “RIVOLEVA INDIETRO 20MILA EURO”

Estratto dell’articolo di Marco Carta per “la Repubblica – Edizione Roma”

EMANUELE COSTA

[…] È accusato di omicidio volontario, Fabio Giaccio, il 43enne casertano che ha ucciso con due colpi di pistola alla testa Emanuele Costanza, in arte Manuel Costa, lo chef trovato morto all’interno di una Mercedes di fronte al suo locale, l’Osteria degli Artisti. I due, che avevano precedenti per droga, erano soci di un locale in via Sommeiller.

Ad indagare è la Squadra mobile, coordinata dal pm Mario Palazzi, che stanno cercando di ricostruire la ragnatela degli esercizi commerciali riconducibili a Costanza, che negli ultimi 5 anni aveva avviato tre attività sulla stessa strada: un barber shop, poi fallito, l’Osteria degli artisti e un altro ristorante, il Metropolis. Costa li aveva promossi sui social grazie anche a sua cugina Floriana Secondi, ex vincitrice del Grande Fratello.

OMICIDIO EMANUELE COSTA

[…] Il locale però non è mai decollato. […] Poi a dicembre il punto di rottura: Costa aveva chiesto a Giaccio di andarsene, visto che non aveva mai pagato i 3mila euro di affitto. Ma Giaccio pretendeva di riavere i 20mila euro versati per il Metropolis. La trattativa andò avanti per mesi, senza soluzioni. […] Da qualche giorno, però, Giaccio era tornato a farsi vivo: «Io li ho visti che chiacchieravano verso le 19» , avrebbe raccontato un testimone.

OMICIDIO EMANUELE COSTA

I toni non erano accesi. Qualche minuto dopo, però, i due sono seduti in auto a discutere animatamente. Qui Giaccio ha estratto la pistola e sparato due colpi alla testa dello chef. «Tutti sapevano che aveva la pistola. Era lui stesso che la faceva vedere per fare il fenomeno. Ma io non posso credere che abbia ucciso per 20mila euro - racconta un amico della vittima - ci deve essere altro».

2 - CHEF UCCISO IN AUTO, IL DOLORE DELL’EX GIEFFINA FLORIANA

Estratto dell’articolo di Rinaldo Frignani per il “Corriere della Sera”

emanuele costanza floriana secondi

«Sei un bastardo, hai ucciso a sangue freddo mio cugino. Aveva quattro figli». Floriana Secondi, […]. Li esprime entrambi sulle sue storie di Instagram ricordando Manuel Costa, al secolo Emanuele Costanza, 41 anni, […]

Il movente: dissidi negli ultimi mesi nella gestione di altri due locali aperti dalla vittima accanto all’Osteria degli Artisti, all’Esquilino, grazie alla quale Costanza aveva acquisito notorietà. […] Anche se i commercianti vicini parlano senza mezzi termini di «giri loschi» attorno al ristorante.

emanuele costanza floriana secondi

[…] Sembra che fino a poco prima gli ex soci avessero discusso ancora una volta, poi la situazione è degenerata, anche se a insospettire chi indaga è il fatto che l’omicida si sia presentato all’incontro con la vittima già armato di pistola.

[…] Giaccio, stando a una prima ipotesi investigativa, avrebbe preteso dal ristoratore la restituzione di una somma di denaro investita prima in un barber shop, l’Officina degli Artisti, e poi sembra anche in un cocktail bar, il Metropolis, sempre su via Germano Sommeiller.

EMANUELE COSTA

[…]Le indagini della polizia tuttavia non sono ancora concluse. Nonostante la confessione di Giaccio, rinchiuso a Regina Coeli, raccolta dagli agenti della Squadra mobile, si sta ricostruendo anche la situazione economica della vittima e dell’ex socio, e il flusso di denaro servito nel corso degli anni scorsi per poter onorare una serie di investimenti commerciali.

Giaccio, in particolare, ha precedenti per droga: nel 2010 fu arrestato dai carabinieri con l’accusa di gestire una piazza di spaccio nella cittadina in provincia di Caserta. […]

