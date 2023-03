10 mar 2023 11:16

CHI S'E' VISTO...S'E' VISTO - IL GOVERNO DI LONDRA INTRODURRÀ UN PERMESSO A PAGAMENTO PER ENTRARE IN GRAN BRETAGNA (SIMILE A QUELLO PER ENTRARE IN AMERICA) - L'ELECTRONIC SYSTEM TRAVEL AUTHORISATION ENTRERÀ IN VIGORE PER I PAESI EUROPEI ENTRO LA FINE DEL 2024, COSTERÀ CIRCA 12 EURO A PERSONA E SARÀ VALIDO PER DUE ANNI - LA MOSSA DEI TORY PER ACCONTENTARE GLI ELETTORI CHE CHIEDEVANO UN AUMENTO DEI CONTROLLI DEI CONFINI, MA ANCHE UNA RISPOSTA A…